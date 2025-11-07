Crise en Libye : Alger accueille la réunion du Mécanisme tripartite des pays voisins

La capitale algérienne a accueilli, ce jeudi 6 novembre 2025, une réunion ministérielle de haut niveau dans le cadre de l’initiative tripartite des pays voisins de la Libye, réunissant les ministres des Affaires étrangères Ahmed Attaf (Algérie), Badr Abd Elatty (Égypte) et Mohamed Ali Al Nifti (Tunisie).

Une rencontre qui s’inscrit dans le cadre de la concertation permanente entre les trois pays, décidés à œuvrer de concert pour une solution politique durable à la crise libyenne, sous l’égide des Nations unies.

Vers une relance du processus politique libyen

Les trois ministres ont échangé longuement sur les évolutions récentes de la situation en Libye et les moyens de redynamiser le processus de règlement pacifique.

Ils ont insisté sur la nécessité de remettre les Libyens au centre de la solution, en réaffirmant le principe de « propriété et de direction libyenne » du processus politique, appuyé par les Nations unies.

Ce principe, ont-ils souligné, traduit la volonté souveraine du peuple libyen de dessiner son propre avenir, dans le respect de l’unité et de l’indépendance de son pays.

Les ministres ont appelé toutes les parties libyennes à s’engager pleinement dans ce processus, à faire prévaloir le dialogue et à organiser des élections présidentielles et législatives simultanées pour tourner définitivement la page des divisions.

Les trois diplomates ont également souligné que la réconciliation nationale globale constitue une étape essentielle pour stabiliser le pays.

Ils ont rappelé que la sécurité et le développement sont deux piliers indissociables de la stabilité durable.

Selon eux, le rétablissement de la paix et la reconstruction économique doivent aller de pair pour consolider les institutions et renforcer l’unité nationale.

Refus des ingérences étrangères et appel au retrait des mercenaires

Dans leur communiqué final, les ministres ont renouvelé leur rejet catégorique de toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes, qu’ils considèrent comme une cause majeure de la prolongation du conflit et de la fragilisation des institutions.

Ils ont également plaidé pour le retrait immédiat des mercenaires et combattants étrangers, le maintien du cessez-le-feu et le soutien à la commission militaire mixte afin d’unifier les forces armées et sécuritaires du pays.

Les participants ont tenu à saluer la contribution active de l’Algérie au Conseil de sécurité de l’ONU, notamment ses efforts pour défendre la souveraineté libyenne et alerter la communauté internationale sur la nécessité de préserver les ressources et les avoirs financiers du peuple libyen.

Ils ont convenu que toute initiative internationale concernant la Libye doit se faire en coordination avec les Nations unies, la Ligue arabe et l’Union africaine, afin de garantir sa légitimité et son efficacité.

En conclusion, les ministres égyptien et tunisien ont remercié chaleureusement l’Algérie pour son accueil et sa diplomatie de consensus, soulignant la qualité du dialogue et la convergence de vues entre les trois pays.

Ils ont convenu de tenir la prochaine réunion de l’initiative tripartite à Tunis, à une date qui sera fixée ultérieurement par voie diplomatique.