Hausse du prix du pain et réclamations des boulangers : Rezig réagit

Kamel Rezig a notamment déclaré lors de cette réunion que « ces concertations s’inscrivent dans le cadre d’un dialogue permanent avec l’ensemble des partenaires, et ce, afin d’incarner progressivement l’ensemble des revendications exprimées par les représentants des boulangers, selon des priorités bien définies et en respectant un calendrier déterminé avec l’ensemble des parties prenantes, dans une atmosphère de confiance et de dialogue mutuel ».

Rezig a également assuré que « la participation active de tous les départements ministériels à ces réunions traduit la volonté des pouvoirs publics de prendre en charge l’ensemble des préoccupations soulevées par les représentants des boulangers », indique un communiqué du ministère du Commerce.