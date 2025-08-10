Crise diplomatique : Ségolène Royal et Mélenchon dénoncent la politique de Macron envers l’Algérie

Deux figures importantes de la scène politique française accusent Emmanuel Macron d’utiliser « une carte polémique » avec l’Algérie pour détourner l’attention des crises internes. Elles dénoncent également une « stratégie coloniale » et appellent à des relations d’égal à égal avec Alger.

L’ancienne ministre et députée française Ségolène Royal figure parmi les critiques. Elle a fustigé la politique menée par le président français envers l’Algérie, dénonçant l’utilisation « d’une carte polémique » pour gérer les relations entre les deux pays.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux, vendredi dernier, Ségolène Royal a accusé Emmanuel Macron de créer des tensions avec l’Algérie pour « détourner l’attention » des crises internes. Elle cite notamment les incendies dévastateurs dans l’Aude et les lacunes en matière de sécurité civile.

Ségolène Royal accuse Emmanuel Macron de faire « diversion »

Selon elle, « la carte polémique avec l’Algérie est ressortie, comme à chaque fois qu’il faut faire diversion, pour que les Français regardent ailleurs« . L’ancienne ministre dénonce ainsi « la grave négligence du gouvernement » qui n’aurait pas tenu ses promesses concernant le budget et les équipements de sécurité civile. Elle accuse le gouvernement français d’incapacité de gérer les crises internes, préférant se concentrer sur les tensions diplomatiques.

Ségolène Royal a également dénoncé la gestion des relations diplomatiques avec l’Algérie, un « pays majeur de la région« . En effet, elle accuse le gouvernement français d’avoir confié ce dossier à Bruno Retailleau, un ministre de l’Intérieur qui, selon elle, a « des postures destructrices » et est nostalgique de l’époque coloniale.

Par ailleurs, Royal estime que la gestion de ce dossier par un défenseur de la loi de Nicolas Sarkozy sur « les bienfaits de la colonisation », est incompatible avec les intérêts de la France.

Jean-Luc Mélenchon dénonce l’appel à fermeté de Macron

Jean-Luc Mélenchon, figure politique française et fondateur de la France Insoumise, a aussi exprimé son désaccord avec les mesures françaises. Dans un billet publié sur son blog personnel, l’ancien ministre, sénateur et député européen a affirmé que « la stratégie du choc avec le gouvernement algérien ne mènera nulle part« .

Mélenchon critique « l’agressivité » du gouvernement français envers l’Algérie, qu’il juge « affligeante, inquiétante et désespérante« . Selon lui, cette « stratégie du choc » perpétue « les mirages lamentables du passé, car l’âge des colonies de la suprématie européenne est fini, bien fini, et tant mieux« . De plus, il dénonce la politique d’Emmanuel Macron non seulement envers l’Algérie, mais aussi envers toute l’Afrique.

Il accuse le président français d’avoir accompagné les provocations de son ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, contre l’Algérie. Il dénonce également les positions de ce dernier qui cherche à séduire « les nostalgiques de la colonisation et les arabophobes« .

Jean-Luc Mélenchon qualifie les mesures d’Emmanuel Macron « de tissu d’absurdités mutuellement désastreuses pour les deux pays et les deux peuples« . Il considère que le gouvernement français fait un pari risqué en « poussant les Français au divorce avec le Maghreb« , une « faute dont le pays ne se relèvera pas aussi facilement« .

