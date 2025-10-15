Crise diplomatique : Alger répond aux accusations du Mali au sommet des non-alignés

Lors du sommet ministériel du Mouvement des non-alignés, la délégation algérienne n’a pas laissé passer les attaques formulées par le ministre des Affaires étrangères du régime militaire malien. Ce dernier avait tenu des propos jugés “offensants et mensongers” à l’égard d’Alger. En réponse, les représentants de l’Algérie ont exercé leur droit de réponse, qualifiant les déclarations maliennes de “fausses accusations sans fondement”.

Dans un ton mesuré mais ferme, la délégation algérienne a rappelé que les valeurs de responsabilité et de respect diplomatique imposent souvent le silence face à de telles provocations. Mais elle a estimé nécessaire de rétablir la vérité devant les pays membres présents à la réunion, afin de dénoncer les manipulations et contre-vérités diffusées par les dirigeants maliens.

Mouvement des non-alignés : Alger défend sa position face au régime malien

Dans son intervention, le représentant algérien a souligné que les attaques de Bamako s’inscrivent dans une logique de détournement de l’attention. “Les putschistes de Bamako propagent les mensonges au même rythme que leurs échecs et leurs reculs”, a-t-il déclaré, pointant du doigt la stratégie de communication du régime malien.

Selon lui, la junte au pouvoir tente de rejeter sur l’extérieur la responsabilité de ses propres échecs, en particulier dans les domaines sécuritaire, économique et social.

Le diplomate algérien a rappelé que le Mali est aujourd’hui dirigé par une junte issue d’un coup d’État anticonstitutionnel, un fait qui a conduit le pays à être isolé par l’Union africaine et marginalisé sur la scène internationale. Il a accusé les dirigeants actuels de “multiplier les mensonges” pour masquer leur incapacité à redresser la situation interne du pays.

L’Algérie met Bamako face à ses contradictions

“Cette junte, a poursuivi le représentant algérien, est la principale cause des crises multiples que traverse le Mali. Elle porte la responsabilité directe des troubles politiques, des difficultés économiques et de l’instabilité sécuritaire qui pèsent sur le peuple malien.”

En conclusion, la délégation algérienne a dénoncé “les manœuvres de diversion” et “les prétextes trompeurs” employés par le régime de Bamako, affirmant que les manipulations de la junte ne trompent plus personne. L’Algérie, a-t-elle souligné, demeure attachée aux principes du dialogue, de la non-ingérence et du règlement pacifique des différends — des valeurs que, selon elle, les autorités maliennes actuelles semblent avoir oubliées.