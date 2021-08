Crise de l’oxygène en Algérie : Benbouzid sort de son silence

Le ministre de la Santé Abderrahmane Benbouzid s’est exprimé, ce lundi 2 août 2021, sur la pénurie de l’oxygène médical dans les établissements sanitaires, qui a défrayé l’actualité nationale depuis début juillet écoulé.

Intervenant lors du lancement d’une campagne de vaccination au profit des travailleurs en compagnie du ministre du tourisme, Abderrahmane Benbouzid a affirmé que le gouvernement vise à vacciner tous les citoyens et toutes les catégories à travers différentes wilayas en atteignant même les zones de l’ombre.

Abderrahmane Benbouzid a noté que le taux de vaccination a connu une hausse ces derniers jours. Il a souligné, dans le même contexte, que l’Algérie dispose de 8 millions de doses de vaccin, ce qui est suffisant pour vacciner les citoyens.

Pas de crise d’oxygène

Concernant la pénurie de l’oxygène, le ministre a souligné qu’il n’y a pas de crise d’oxygène en Algérie, mais la forte demande pour cette substance a provoqué quelques fluctuations.

Dans ce sillage, Benbouzid a ajouté, » Le Variant Delta nous a surpris à cause de sa propagation trés rapide, les hôpitaux connaissent un afflux considérable de malades ce qui a provoqué une forte demande sur l’oxygène ».

Le ministre a ajouté qu’il y a de nombreux citoyens, associations et particuliers, ainsi que des ambassades, qui ont lancé une initiative de solidarité et de collecte d’oxygène et de matériel médical pour affronter cette pandémie. Il a ajouté que le ministère travaille actuellement à l’installation de générateurs d’oxygène dans les hôpitaux afin de produire de l’oxygène à l’intérieur des établissements.

A noter que, l’épidémie de la COVID-19 continue de progresser de façon dramatique à l’échelle nationale en raison de la domination du variant Delta.

L’Institut Pasteur d’Algérie a reconnu officiellement une accélération de l’activité du variant Delta en annonçant qu’ »au 15 juillet, le variant Delta a supplanté tous les autres variants circulants jusque-là, représentant 71 % des virus circulants » en Algérie.