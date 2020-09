Crise de liquidités : la Banque d’Algérie annonce de nouvelles mesures

Suite à la crise des liquidités qu’a connu l’Algérie durant les dernières semaines, la Banque d’Algérie a annoncé, mardi dans un communiqué, de nouvelles mesures en vue du renforcement des ressources bancaires.

Ces décisions ont été prises par le Comité des opérations de politique monétaire (COPM) de la Banque d’Algérie lors d’une réunion tenue lundi, en session ordinaire. Le COPM a décidé de réduire le taux de réserve obligatoire, le portant de 6% à 3%, et l’activation des opérations principales de refinancement à un (1) mois, selon le communiqué.

Ces décisions permettront de « libérer, pour le système bancaire des montants additionnels de ressources, et mette ainsi, à la disposition des banques et établissements financiers, des moyens supplémentaires en faveur du financement de l’économie nationale et du soutien de l’activité économique », précise le communiqué.

Cette session du Copm a été consacrée à la revue des principales évolutions de la situation monétaire et financière du pays, notamment les perspectives d’évolutions à court et moyen terme des ressources des banques, de l’inflation et des crédits à l’économie.

