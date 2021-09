Crise de l’eau : une station de dessalement inaugurée à Alger

Aujourd’hui samedi 18 septembre, le ministre des Ressources en eau, Karim Hasni s’est rendu en compagnie du wali d’Alger, Youcef Chorfa, et du directeur général de la Société des eaux et de l’assainissement d’Alger (SEAAL), Lyes Mihoubi à l’agglomération d’Aïn Benian, situé à l’ouest d’Alger.

En effet, cette visite intervient dans le cadre de l’inauguration de la station de dessalement d’eau de mer d’Aïn Benian qui entre en servie aujourd’hui. Dotée d’une capacité de production de 10 000 mètres cubes (m3) par jour, la mise en œuvre de cette station vise à mettre fin aux perturbations de l’alimentation en eau potable dont souffre la population algéroise.

Cette station permettra de renforcer l’alimentation en eau potable des communes d’Aïn Benian, Hammamet et doter également l’ensemble de la chaîne côtière en amont (Zéralda, Mahelma, Staoueli, Ville Nouvelle de Sidi Abdellah et Souidania en partie) », a indiqué un communiqué de Seaal.

Ainsi, il convient de préciser que cette inauguration intervient suite à l’élaboration d’un » plan d’urgence d’amélioration de l’approvisionnement en eau potable de la wilaya d’Alger », a ajouté la même source.

D’autres projets en cours de réalisation

Les efforts visant à régler les crises de l’eau que connait la capitale Alger se multiplient. En effet, une autre station implantée à Zéralda, et dotée d’une capacité de production de 10 000 mètres cubes (m3) par jour, sera également mise en service prochainement. Outre la commune de Zeralda, d’autres communes vont en bénéficier notamment « Mahelma et Rahmania et celle de Palm Beach avec une capacité de 7 500 m3 pour les localités de Sidi Fredj, Palm Beach, Moretti et Bridja ».

À cela s’ajoute, la réalisation de « deux grandes stations de dessalement d’eau de mer, d’une capacité de production de 300 000 m3 par jour, à l’ouest et l’est d’Alger », d’ici 2024.

Enfin, SEEAL espère en finir avec les multiples crise de l’eau. « Avec ces acquisitions, le schéma d’alimentation en eau potable de la wilaya d’Alger s’inversera en étant dominé par le dessalement d’eau de mer. Les eaux superficielles et souterraines seront orientées vers les wilayas limitrophes et l’agriculture », conclu le communiqué.