Crise de l’eau : un nouveau directeur général a la tête de SEAAL

Après un été particulièrement difficile, au cours duquel une crise de l’eau a frappé, et frappe encore de plein fouet, la capitale et ses habitants, voilà qu’un changement majeur s’opère enfin à la tête de SEAAL, la société des Eaux et de l’Assainissement d’Alger. Pour la première fois depuis sa création en 2016, un Algérien est nommé à la tête de cette entreprise.

Le conseil d’administration de SEAAL a, en effet, officiellement nommé aujourd’hui, le 31 aout 2021, M. Ilyas Mihoubi en tant que directeur général de l’entreprise. Cette nomination intervient suite à la fin du contrat qui liait l’entreprise avec son partenaire Français SUEZ. Mihoubi remplace donc, à partir de ce jour, l’ex-Directeur général, en l’occurrence le français Yves Fagherazzi.

SEAAL, nouveau départ ?

Lors de l’installation du nouveau DG dans ses nouvelles fonctions, la présence du secrétaire général du ministère des ressources hydriques a été remarquée, ce qui donne à ce changement à la tête de l’entreprise une dimension importante aux yeux des autorités officielles Algériennes, qui ont d’ailleurs été fortement mises en cause dés le début de la pénurie de l’eau potable dans la capitale Alger.

Ilyas Mihoubi, le nouveau DG de SEAAL, est un cadre du secteur des ressources hydriques. Il a déjà été secrétaire général de SEAAL, responsable des ressources humaines dans la même société, et ce, avant qu’il soit nommé à la tête de la cellule dont la mission était la préparation du transfert d’administration et de gestion de SEAAL en prévision de l’expiration des clauses du contrat la liant au partenaire français « SUEZ ».

Après 15 ans du lancement de SEAAL, et du contrat qui la lie avec le partenaire français SUEZ, voilà que pour la première fois, un Algérien est nommé à sa tête. Toujours dans le cadre des changements qui touchent cette entreprise, Amine Hamdane a été nommé vice-président.