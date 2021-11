Crise de l’eau : nouvelles perturbations à Alger et Tipaza

Les problèmes relatifs à la distribution de l’eau se multiplient ces derniers temps, ajoutant une grande difficulté au quotidien pour les habitants. La société Myah Tipaza a annoncé une panne survenue hier au niveau de la station de dessalement d’eau de mer de Fouka, affectant la distribution d’eau à la wilaya de Tipaza et à Alger.

Dans un communiqué, la même société a expliqué que le manque de production de l’eau potable a engendré des perturbations dans le programme de distribution dans plusieurs communes des wilayas susmentionnées. Ces perturbations touchent principalement la nouvelle ville de Sidi Abdellah, Zéralda, Alger, Mahelma, Staoueli et touchent partiellement Souidania, Ain Benian, Hammamet et Cheraga.

D’autres villes et communes de Tipaza seront confrontées à des perturbations sévères à l’instar de Fouka, Douaouda, Chaiba, Khemisti, Bousmail, Ain Tagourait et Bouharoun.

La crise se répand et persiste

Alors que la SEAAL avait déjà annoncée le prolongement des perturbations en alimentation en eau potable, et ce, à cause des intempéries que la capitale et les wilayas voisines ont connu ces derniers temps, engendrant une turbidité de plus de 40% des eaux brutes des barrages à l’arrivée des stations de traitement SAA et Boudouaou.

La société avait rassuré ses clients que le problème sera réglé dans les plus brefs des délais en procédant à un réajustement de l’opération du traitement des eaux, afin d’assurer une bonne qualité, elle réitère cela promettant un retour progressif selon son programme.