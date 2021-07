Crise de l’eau: les spécialistes appellent au dévasement des barrages

Les spécialistes ont appelé le gouvernement à accélérer la programmation des grandes opérations qui visent à retirer les boues qui remplissent les barrages.

Dans ce contexte, Khaled Foudil, professeur à l’université de Constantine et président de l’association « Oxygène » de Derfina à Béjaïa, a révélé que l’Algérie compte plus d’une centaine de barrages en service, la plupart situés dans la région nord du pays. Ajoutant que ‘’ l’Algérie compte plus de 14 milliards de mètres cubes d’eau provenant d’eau en surface, d’eaux souterraines, mais également de sources et bien d’autres endroits.

Selon les propos du Professeur, la plupart des barrages d’Algérie souffrent aujourd’hui du problème de “puddling”, qui est le processus de revêtement d’un plan d’eau tel qu’un canal ou un étang avec de l’argile de flaque d’eau un matériau étanche à base d’argile et d’eau mélangée pour être exploitable.

Parmi les raisons de l’augmentation des boues dans les barrages, M. Faudel a pointé le problème de l’augmentation du volume des boues lors des périodes de précipitations, notamment au niveau des barrages situés le long des fortes pentes, augmentant ainsi la quantité de limon déposée à l’intérieur les barrages et la croissance des algues à l’intérieur, ce qui affecte négativement la qualité de l’eau, car il est parfois impossible d’ouvrir la vanne principale de décharge due à l’accumulation de limon au- dessus.

Les boues représentent 15% de la capacité du barrage

Le professeur Khaled Faudel a indiqué que le volume de boue dans les barrages algériens a atteint plus de 15% de la capacité de ces derniers, et que le coût d’extraction de boue dans n’importe quel barrage en Algérie est approximativement équivalent au coût de réalisation d’un nouveau barrage, ajoutant que le nettoyage des barrages du limon accumulé permettra d’obtenir des quantités importantes d’eau, augmenter la capacité des barrages et les protéger contre les dangers de l’effondrement et des fissures, tout en améliorant la qualité et la clarté de l’eau.

ce limon peut également être utilisé selon ses composants dans plusieurs domaines, notamment la fabrication de briques, l’augmentation de la fertilité des sols agricoles, la fabrication.