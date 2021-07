Crise de l’eau : les 3 nouvelles instructions de Tebboune

L’Algérie fait face, depuis quelques mois, à une grave crise de l’eau. À Alger, un plan de rationnement d’eau a été mis en place, mais il n’est pas toujours respecté par le distributeur.

Ce dimanche 25 juillet, le problème de l’Eau a été soulevé lors du premier conseil des ministres du nouveau gouvernement. Pour mettre fin à ce problème, le président Abdelmadjid Tebboune a donné plusieurs instructions.

En effet, le chef de l’Etat a ordonné le lancement, dans les plus brefs délais, de projets de dessalement d’eau de mer dans l’Est, l’Ouest et le Centre du pays. Le président Tebboune a également ordonné le recours aux barrages à hauteur de 20%, aux nappes phréatiques à taux égal et aux stations de dessalement pour le restant afin de préserver les réserves stratégiques nationales en eau.

La troisième instruction de Tebboune est l’élaboration d’une nouvelle stratégie afin de résoudre définitivement la crise de l’eau. De ce fait, il a instruit les secteurs de la Défense nationale, de l’Énergie, de l’Agriculture et des Ressources en eau pour élaborer cette stratégie.

5 nouvelles stations de dessalement d’eau

Selon le communiqué sanctionnant la réunion du conseil des ministres, l’Algérie s’apprête à lancer cinq nouvelles stations de dessalement d’eau d’une capacité de production de plus de 300.000 M3/jour chacune.

Les cinq nouvelles stations seront lancées au centre du pays, dans l’Est et l’Ouest. Avec ces grandes stations, l’Algérie pourrait mettre fin à ce problème qui persiste depuis des mois.