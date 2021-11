Crise de l’eau : lancement de programmes d’urgence dans 20 wilayas

L’année 2021 a été si particulière et traumatisante pour le citoyen algérien. Outre la crise économique et sanitaire, ce dernier fait face à une pénurie d’eau, très récurrente notamment dans la capitale Alger.

Afin de contrer ce problème, le ministère des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique multiplie les efforts. Le premier responsable de ce secteur est intervenue hier, jeudi 4 novembre lors d’une plénière de l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux questions orales.

En effet, le ministre Karim Hasni a indiqué que son département à lancer plusieurs programmes d’urgence qui s’ajoutent à la liste des projets portant sur la réalisation de nouvelle station de dessalement de l’eau de mer.

Il s’agit selon l’intervenant de la réalisation de plus de 600 puits à travers 20 wilayas affectés par les multiples pénuries d’eau notamment la capitale Alger qui a vu récemment la mise en service de plusieurs stations de dessalement de l’eau de mer.

La pluviométrie est à l’origine des pénuries d’eau

Pour plus de précision, le ministre des Ressources en eau et de la Sécurité hydrique, Karim Hasni a expliqué que le manque de l’approvisionnement en eau potable lors de l’année 2021 est dû notamment à la pluviométrie avare qu’a connu le pays en général et les 20 wilayas en particulier.

À cela s’ajoute, un niveau réduit des eaux des barrages qui les alimentent en eau potable. À cet effet, des programmes d’urgences visant à réaliser plus de 600 forages ont été mis en place par le département de Karim Hasni, et ce, dans l’espoir de limiter les effets du déficit hydrique