Crise de l’eau : la fibre de verre comme alternative ?

L’Algérie figure parmi les pays menacés par un stress hydrique dont les conséquences risquent d’être dramatiques sur la population et l’économie. En plus de la géographie qui n’a pas gâté l’Afrique du Nord sur ce point-là, des pratiques, des habitudes, et une gestion malsaine ne règlent rien au problème.

Le ministère des ressources en eau et de la sécurité hydrique a souligné à maintes reprises que les fuites enregistrées le long des conduites formant le réseau national d’alimentation en eau potables sont la cause d’une perte de quantités colossales de cette denrée rare, vitale et précieuse.

C’est dans ce contexte qui menace la sécurité hydrique du pays que l’entreprise Maghreb Pipe, sise à M’Sila, a annoncé sa production de la fibre de verre (FDV), destinée en premier lieu au secteur des ressources en eau. L’entreprise a souligné que sa capacité de production est de 700.000 Km par an.

L’Industrie au secours des collectivités locales

L’entreprise a déjà doté les projets de dessalement d’eau de mer de plus de 1.500 km de fibre de verre. Brahim Bali, PDG de Maghreb Pipe, a indiqué, en marge d’une journée organisée par l’entreprise jeudi et intitulée « La coopération entre le secteur industriel et les collectivités locales et le rôle de chacune d’entre elles dans la relance des zones d’ombre », que son entreprise vise à contribuer en vue d’atteindre la sécurité hydrique.

Le responsable confie que la technologie de la fibre de verre figure parmi les technologies les plus compliquées à maîtriser au monde, et que son entreprise, située dans la wilaya de M’Sila, est le seul producteur de ce matériau en Algérie et en Afrique, et ce, tout en respectant les dernières normes internationales dans le domaine.

L’entreprise a pour priorité le secteur des ressources en eau. Maghreb Pipe veut utiliser sa technologie dans L’approvisionnement en eau potable, l’exploitation des eaux usées et l’activation des stations d’épuration et de dessalement. L’entreprise a déjà participé à divers projets dans le cadre du programme de sécurité de l’eau.

La fibre de verre, à quoi ça sert ? La fibre de verre présente divers avantages. Outre le faible poids et la haute résistance mécanique du matériau, ce dernier offre aussi une résistance aux effluents chimiques et à la corrosion, mais affiche également une insensibilité aux UV et aux variations de températures. La fibre de verre, et au-delà du fait qu’il soit un matériau respectant l’environnement, est aussi un matériau non poreux, parfaitement étanche, donc idéal pour les conduites hors-sol. Ce qui le rend aussi spécial, c’est sa durabilité. La FDV présente un cycle de vie qui est particulièrement long.

La Fibre de verre offre « une excellente durabilité, un faible coût de maintenance, des caractéristiques hydrauliques constantes tout au long de la vie du produit. Le matériau ne nécessite pas de revêtement, ni de protection cathodique ou toute autre forme de prévention de corrosion.

L’entreprise Maghreb Pipe indique qu’elle propose une large sélection de diamètres de tuyaux pour différentes classes de pression, pour transfert d’eau potable, mais aussi des tuyauteries en PRV et raccords proposés pour des projets d’irrigation.