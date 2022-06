Crise de l’eau et station de dessalement : Tebboune fait le point

Ce jeudi 23 juin 2022, à deux jours du coup d’envoi des Jeux Méditerranéens 2022 d’Oran, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune a effectué son premier déplacement, dans la Wilaya d’Oran, depuis son élection, et ce pour l’inauguration de plusieurs infrastructures.

Durant cette visite, Abdelmadjid Tebboune, a posé la première pierre de la construction d’une station de dessalement d’eau de mer, au Cap Blanc dans la commune d’Ain El Kerma à Oran.

C’est lors d’une intervention, que le Chef de l’Etat a affirmé, que le recours au stations de dessalement d’eau est définitive et ce car cela garantit au citoyen algérien d’être mieux approvisionner en eau potable, particulièrement dans les grandes villes.0

Le président de la République a dit « je suppose qu’en finalisant les 5 projets de stations de dessalement d’eau, qui garantissent 300.000 mètres cube chacun, au centre, à l’est et à l’ouest, on arrivera à produire plus de 3 millions 300 mètres cube par an, en Algérie ».

Selon Tebboune, aucun pays n’est arrivé à produire cette quantité d’eau potable en ayant recours au dessalement d’eau.

Le projet des stations de dessalement de l’eau de mer au cœur des priorités de Tebboune

En février dernier, c’est lors d’un conseil des ministres que le chef de l’Etat, Abdelmadjid Tebboune avait ordonné l’accélération des projets des cinq (5) stations de dessalement d’eau de mer.

Et c’est lors d’un autre conseil des ministres, datant du 5 juin dernier, que Tebboune avait une nouvelle fois insisté sur le bon avancement des cinq stations de dessalement d’eau de mer. En instruisant le gouvernement de la poursuite de la mise en œuvre de ces dernières.