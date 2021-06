Crise de l’eau : des coupures annoncées dans plusieurs Wilayas

La crise de l’eau ne se limite pas à la capitale, semble nous dire les annonces qui ont été faites aujourd’hui par plusieurs unités de l’ADE, l’Algérienne Des Eaux. En effet, et à partir du lundi prochain, plusieurs wilayas du pays vont connaitre des coupures dans leur alimentation en eau courante, et ce, pour des raisons d’entretien, assurent les unités régionales de l’ADE.

Les wilayas concernées par ces coupures se situent toutes dans l’ouest du pays, rapporte le journal arabophone El Chourouk. Il s’agit d’Oran, Mascara, Saïda et de Tiaret. Plusieurs communes et quartiers de ces wilayas vont donc connaitre des coupures en alimentation en eau courante, indique des annonces faites par les unités régionales de l’ADE.

Les raisons mises en avant

Pour sa part, la Société des Eaux et de l’Assainissement de la wilaya d’Oran a déclaré qu’il y aura des perturbations dans l’alimentation en eau courante au niveau de plusieurs communes de la région, et ce, à cause d’un arrêt total de la station de Makta dans laquelle vont s’effectuer des travaux d’entretien.

C’est dans un communiqué rendu public que cette société a dévoilé que l’entreprise en charge de la gestion de la station de dessalement de l’eau de mer a décidé de suspendre l’activité de ses machines afin de commencer dès lundi, des travaux d’entretien qui vont donc causé des perturbations dans l’alimentation en eau courante.

De son côté, l’ADE de la wilaya de Saida a annoncé qu’il y aura, toujours à partir de ce lundi, des coupures dans plusieurs quartiers. Même chose à Mascara, ou plusieurs Dairas seront touchées, dont le chef-lieu même de la wilaya. À Tiaret aussi, les habitants vont connaître une coupure dés ce lundi à cause d’une grande fuite constatée au niveau de l’un des canaux principaux.