Crise de la semoule : Dr Mustapha Zebdi rassure et accuse

Le président de l’Organisation de protection et d’orientation du consommateur et son environnement (APOCE), Dr Mustapha Zebdi est revenu ce dimanche sur « la prétendue crise de la semoule » apparue ces derniers jours en Algérie.

Dans une intervention sur la page Facebook de son Organisation, Zebdi a d’emblée indiqué que cette crise, dont les premiers signes sont apparus il y a tout juste quelques jours à l’est du pays, est « une crise toute faite et totalement fausse ».

L’intervenant a assuré que l’Organisation APOCE a contacté bon nombre de semouleries et minoteries publiques et privées afin de s’enquérir de la situation. Il affirme que ces dernières travaillent le plus normalement et ne connaissent aucune rupture dans la production de cette matière.

À ce propos, il souligne que la production quotidienne en Algérie est de pas moins de 317 000 quintaux de farine et de 117 000 quintaux de semoule, écartant ainsi toute crise dans l’approvisionnement en la matière.

Zebdi évoque deux hypothèses

Pour ce qui est des raisons qui ont été derrière cette crise « créée », Dr Mustapha Zebdi évoque deux facteurs. Le premier étant, selon lui, les pratiques de certains commerçants afin de parvenir à écouler les quantités en semoule qu’ils auraient stockées durant la crise de la Covid-19. Ainsi, le président de l’APOCE estime que ces commerçants tentent de créer une crise afin d’écouler ces stocks de peur de sa péremption.

Quant à la deuxième hypothèse, elle concerne, selon lui, la possibilité qu’il y ait des parties qui veulent semer la discorde et la confusion parmi les citoyens à la veille du mois sacré du Ramadan, à travers des rumeurs qui poussent le citoyen à changer son comportement de consommation.

En dernier lieu, Mustafa Zebdi a assuré les citoyens qu’il n’y a pas de crise d’approvisionnement en semoule, appelant à la rationalité de la consommation afin de surmonter cette prétendue crise.