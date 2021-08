Crise de covid-19 : la France se dit « disponible pour aider l’Algérie »

Ces deniers mois, l’Algérie traverse une vague virulente de coronavirus qui a provoqué la saturation des hôpitaux ainsi qu’une pénurie d’oxygène dans les quatre coins du pays. Il aurait fallu la mobilisation des Algériens, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, pour faire face à ces problèmes qui n’ont toujours pas été réglé en raison du nombre de contaminations au covid-19 qui ne cesse d’augmenter.

Après les États-Unis qui ont offert un hôpital de compagne à l’Algérie, c’est au tour de la France d’exprimer sa disponibilité pour aider le pays à traverser cette crise de covid-19.

« La France est disponible pour aider l’Algérie »

Lors d’un point de presse ce jeudi 5 aout, le Quai d’Orsay a exprimé la disponibilité de la France à aider l’Algérie à faire face à cette vague de coronavirus. « Comme elle le lui a indiqué à plusieurs reprises, la France est disponible pour aider l’Algérie à faire face aux conséquences de la pandémie de covid-19« , lit-on dans un communiqué publié sur le site du ministère français des Affaires étrangères

« Dès à présent, ce soutien français se traduit notamment par les programmes d’aide de l’Union européenne et du mécanisme COVAX que la France et ses partenaires européens promeuvent et soutiennent massivement depuis l’origine« , a ajouté la même source.