Crise au Soudan : Tebboune saisit le SG de l’ONU et le président de l’UA

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé des messages au secrétaire général de l’ONU, António Guterres, au président comorien, Azali Assoumani, dont le pays est le président tournant de l’Union africaine (UA), et au secrétaire exécutif de l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), Workneh Gebeyehu, au titre d’une démarche commune et unifiée pour faire cesser les combats au Soudan.

Un communiqué rendu public par la présidence de la république aujourd’hui, le mardi 18 avril 2023 indique que : « dans le cadre de son suivi attentif et continu des dangereux développements de la situation au Soudan, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, président actuel président du Sommet arabe, a adressé ce mardi des messages au secrétaire général de l’ONU, António Guterres, au président comorien, Azali Assoumani, président de l’UA, et au secrétaire exécutif de l’IGAD, Dr. Workneh Gebeyehu ».

Ce communiqué explique que l’initiative du Président de la République intervient au vu de la détérioration accélérée de la situation au Soudan sur fond de poursuite des affrontements armés entre l’armée soudanaise et les Forces de soutien rapide, FSR, qui ont fait de lourdes pertes en vies humaines et en biens, ce qui appelle à une action internationale pour arrêter l’effusion de sang et retrouver la voie pacifique pour résoudre la profonde crise soudanaise.

Appel à cesser les affrontements Soudan : Tebboune appelle à des efforts collectifs

Tebboune a souligné que les développements dangereux et malheureux qui se produisent dans la République sœur du Soudan, avec leurs complications internes et leurs répercussions externes, sont devenus un défi commun qui nécessite les efforts concertés de tous les acteurs régionaux et internationaux. Et appelant donc à « une action commune et urgente pour éviter une nouvelle escalade et arrêter les combats entre les frères soudanais et les contraindre à donner la priorité à la sagesse et à recourir aux vertus du dialogue pour résoudre leurs différends ».

Souhaitant aussi « épargner au peuple soudanais les dangers de glisser dans une spirale de violence sanglante, qui menace la paix sociale et la voie d’un règlement politique au Soudan ».

Par ailleurs, après avoir apprécié les efforts individuels, Tebboune appelle, à présent, à des efforts collectifs pour appeler les frères du Soudan, d’une seule voix, à une cessation immédiate de tous les affrontements armés.

Tebboune assure la disponibilité de l’Algérie à intensifier ses efforts

Dans le même sillage, le président Tebboune a souligné « la disponibilité de l’Algérie à intensifier ses efforts en coopération et en coordination avec les partenaires régionaux et internationaux ».

Soutenant dans son message, « afin de contribuer efficacement aux efforts et aux efforts collectifs visant à mettre fin aux combats entre les frères soudanais et les exhortant à reprendre rapidement la voie pacifique pour résoudre la crise soudanaise de manière définitive et durable ».

A ce titre, le Président de la République a appelé à réfléchir à une action commune et solidaire entre les quatre organisations (ONU, Union Africaine, Ligue des Etats Arabes et Autorité Intergouvernementale pour le Développement, IGAD), afin de soutenir la République du Soudan à surmonter la crise actuelle.

Pour conclure, Tebboune a souligné, dans ce sens, que l’unification des efforts des acteurs internationaux et régionaux et de toute urgence, vise à œuvrer pour un cessez-le-feu, à calmer la situation et à établir une nouvelle ère qui réponde aux aspirations du peuple soudanais frère, à vivre dans la dignité, la paix, l’harmonie et la stabilité.