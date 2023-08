Crise au Niger : Tebboune oppose un refus catégorique à une intervention militaire de l’Algérie

Hier, samedi 5 août 2023, a eu lieu l’entrevue périodique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune avec représentants des médias nationaux. Lors de cette rencontre, le Chef de l’État a abordé plusieurs questions ayant trait à l’actualité nationale, régionale et internationale dont, notamment, la position de l’Algérie à l’égard de la situation au Niger.

À ce propos, le président Tebboune a prôné une solution pacifique à la crise au Niger, réaffirmant la nécessité du retour à la légitimité constitutionnelle. « Nous sommes prêts à aider le Niger, si on nous le demande », a-t-il souligné.

En ce qui concerne la crise politique et sécuritaire qui a fait suite au putsch contre le président Mohamed Bazoum, A. Tebboune a reconnu que cette situation constituait une « menace directe » contre notre pays. Cependant, le Chef de l’État a exclu toute intervention militaire de l’Algérie au Niger.

« Nous refusons catégoriquement l’option de l’intervention militaire… J’invite les gens raisonnables à regarder la situation dans laquelle se trouvent les pays où il y a eu des interventions militaires… L’intervention militaire ne résout aucun problème », a-t-il insisté.

Tebboune aux pays qui menacent d’intervenir militairement au Niger : « Vous faites fausse route ! »

S’agissant du danger qui guette l’Algérie depuis ses frontières sud (Mali, Niger, Libye), le Président a assuré que l’armée est prête à faire face à toute force qui s’approcherait de nos frontières. Toutefois, il a expliqué qu’il n’était pas envisageable que l’Algérie ferme ses frontières avec tout son entourage.

Ensuite, A. Tebboune affirmera qu’aucune solution ne saurait exclure l’Algérie de l’équation, car notre pays est le premier concerné. Il a ainsi voulu adresser un message direct aux pays qui menace d’intervenir militairement dans la région. « Vous faites fausse route », a-t-il lancé.

« L’Algérie, depuis son indépendance jusqu’à ce jour, n’a jamais fait couler le sang d’un pays voisin ou d’un pays frère. C’est un principe ! L’Algérie n’emploiera jamais la force avec ses voisins, quelles que soient les conditions ! », a encore rappelé le Président Tebboune.

Le Chef de l’État conclura sa réponse par un discours se voulant à la fois affirmatif et rassurant : « Quel que soit le scénario au Niger, je suis sûr que les Nigériens respectent l’Algérie et n’approcheront pas les frontières algériennes. Ce sont des frères et resteront des frères. Je suis très clair. »