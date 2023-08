Crise au Niger : les militaires au pouvoir expulsent l’ambassadeur de France

Au pouvoir depuis le 26 juillet dernier suite au renversement du président Mohamed Bazoum, la junte militaire du Niger vient d’annoncer une décision qui accentue la « rupture avec la France ».

En effet, les militaires nigériens ont soumis l’ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Itté, à quitter le territoire du Niger, lui donnant 48 heures pour partie du pays, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères du gouvernement de la junte militaire.

« Face au refus de l’ambassadeur de France à Niamey de répondre à l’invitation pour un entretien et d’autres agissements du gouvernement français contraires aux intérêts du Niger, les autorités « ont décidé de retirer leur agrément à M. Sylvain Itté et de lui demander de quitter le territoire nigérien sous quarante-huit heures » dit le communiqué.

❗️ [ 🇳🇪 NIGER ] 🔸️ La junte militaire au pouvoir au Niger donne 48 heures à l’ambassadeur de France pour quitter le territoire nigérien. pic.twitter.com/S2Hhi2uhF3 — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) August 25, 2023

Crise au Niger : Attaf accueilli à Accra

Au terme de la tournée dont il a été chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger, Ahmed Attaf, est arrivé à Accra (Ghana).

Accueilli par le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf a « a transmis au président de la République du Ghana « les salutations de son frère, le Président Abdelmadjid Tebboune, ainsi qu’un message de son excellence concernant la crise au Niger et les perspectives d’intensifier et d’unifier les efforts pour promouvoir les bases d’un règlement pacifique évitant à ce pays et aux pays de la région, les répercussions d’une éventuelle escalade de la situation », écrit l’APS.

LIRE AUSSI : Crise au Niger : Tebboune dépêche un haut responsable de l’État à Niamey

De son côté, « le président ghanéen a salué « le rôle important » du Président Abdelmadjid Tebboune et « ses efforts louables visant à contribuer efficacement à mettre un terme à la crise au Niger », indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.