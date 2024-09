Crise au Liban : l’Algérie organise le rapatriement de ses ressortissants

L’ambassade d’Algérie à Beyrouth a annoncé, samedi, l’organisation d’une opération de rapatriement des membres de la diaspora installés au Liban, et invite les citoyens concernés à faire leurs demandes dans les plus brefs délais.

Suite aux frappes israéliennes au Liban, le bilan humain est déjà lourd : selon le ministère libanais de la Santé, ces frappes ont fait plus de 700 morts depuis lundi dernier, la situation des citoyens libanais et de leurs enfants se dégrade.

L’opération de rapatriement des Algériens au Liban en cours de préparation

Dans ce sillage, l’ambassade d’Algérie à Beyrouth a annoncé, dans un nouveau communiqué publié samedi 28 septembre 2024, que l’opération de rapatriement des membres de la communauté algérienne au Liban est en cours de préparation et d’organisation.

Par ailleurs, la représentation diplomatique de l’Algérie rappelle qu’en complément à son communiqué concernant l’organisation de cette opération et pour rassurer les membres de la diaspora et répondre à leurs préoccupations, l’ambassade informe que le rapatriement sera organisé en fonction des demandes reçues via son adresse e-mail.

Comment faire sa demande de rapatriement du Liban ?

Dans la suite de son document officiel, la représentation diplomatique d’Algérie à Beyrouth invite la communauté algérienne établie dans ce pays à transmettre leurs demandes à l’adresse e-mail suivante : safara-beyrouth@mae.dz. Et ce, dans les plus brefs délais.

De plus, l’ambassade d’Algérie confirme « reste en contact permanent avec les membres de la communauté algérienne au Liban et s’efforce d’écouter et d’interagir avec toutes leurs préoccupations dans ces circonstances« .

Soucieuse de la sécurité des membres de la diaspora dans ce contexte d’instabilité et d’insécurité, les autorités algériennes ont décidé de lancer cette initiative pour faciliter le retour de ces concitoyens dans le pays. Une décision qui intervient après l’aggravation de la situation au Liban suite à l’agression menée par Israël.

L’intensification de ces frappes a aussi des répercussions sur l’activité aérienne. D’ailleurs, plusieurs pays ont publié un bilan recommandant aux compagnies aériennes d’éviter l’espace aérien au Liban, jusqu’au 31 octobre 2024.

