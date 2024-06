Crise Algérie – Maroc : les échanges commerciaux au plus bas depuis 1999

Conséquence de la crise politique et de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays voisins en 2021, les échanges commerciaux entre l’Algérie et le Maroc sont à leur niveau le plus bas depuis 1999, soit près d’un quart de siècle.

Le média spécialisé dans l’économie du monde arabe, Asharq Business, révèle que volume des échanges commerciaux entre le Maroc et l’Algérie a ainsi chuté, l’année dernière (2023, NDLR), de 62 % pour s’établir 130 millions de dollars. Il s’agit du niveau le plus bas jamais atteint depuis 1999.

Cette baisse considérable du volume des échanges entre l’Algérie et le Maroc est la conséquence directe de la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays voisins en 2021. Une crise qui a pour fond le différend sur la question du Sahara occidentale, entre autres.

Selon les données de l’Office marocain des changes, les importations de Rabat en provenance d’Alger n’ont pas dépassé 65,3 millions de dollars l’année dernière, ce qui représente une chute de 61 % par rapport à leur niveau d’il y a un an. Les exportations marocaines vers l’Algérie ont, quant à elle, baissé de 18 % pour atteindre 65,7 millions de dollars.

À titre de comparaison, les échanges bilatéraux entre les deux frères ennemis se sont élevés en 2021 à environ 695 millions de dollars, dont 580 millions représentent des importations marocaines en provenance d’Algérie.

Échanges Alger – Rabat : exit le gaz, place aux dattes

Jadis, le gaz naturel se taillait la part du lion dans les exportations algériennes vers le Maroc. Mais depuis la crise politique, seul le commerce des dattes a résisté au gel des échanges.

Ainsi, les dattes représentent désormais le premier produit exporté de l’Algérie vers le Maroc. En 2023, le Royaume a importé l’équivalent de 44 millions de dollars de dattes algériennes, soit 67 % de la valeur totale des importations. Du côté algérien, les épices, le verre et le plastique constituent les importations les plus importantes.

Avant la crise, Rabat recevait le gaz algérien en échange du passage sur son territoire d’un gazoduc qui permettait de l’exporter vers l’Europe. Mais après le non-renouvellement du contrat entre les deux parties en octobre 2021, le Maroc utilise ce gazoduc pour importer du gaz naturel du marché mondial à travers l’Espagne.

Il n’en demeure pas moins que cette situation entraîne un énorme gâchis économique, non seulement pour les deux pays, mais aussi pour l’ensemble du Grand Maghreb. Les chiffres du commerce confirment d’ailleurs que le Maghreb est la région la moins intégrée au monde.

Et ce n’est pourtant pas les opportunités de coopérations qui manquent. Car si l’on prend le cas de l’Algérie et du Maroc, le premier pays dispose d’énormes ressources énergétiques (gaz, pétrole…) et le second est un grand exportateur d’engrais et de phosphates.

Selon un rapport du FMI, l’intégration des pays du Maghreb pourrait “accroître la croissance économique de chaque pays d’environ un point à long terme”, mais l’instance internationale note qu’il existe “des considérations géopolitiques et des politiques économiques qui étouffent les possibilités d’intégration”.