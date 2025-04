Crise Algérie – France : des hommes d’affaires des 2 pays annulent leurs visites

Les tensions entre Alger et Paris continuent de s’intensifier. Ce mardi, le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) a annoncé, par voie de communiqué, l’annulation de la visite officielle qu’une de ses délégations devait effectuer en France, y compris une rencontre prévue avec le MEDEF, la principale organisation patronale française.

Crise diplomatique : le Conseil du renouveau économique algérien annule sa visite en France en réaction à une ingérence

Cette décision intervient en réponse à une pression exercée, selon le CREA, par les autorités françaises sur Rodolphe Saadé, PDG de la société de transport maritime CMA CGM, pour qu’il renonce à un déplacement en Algérie destiné à concrétiser un projet d’investissement. Le Conseil considère cette ingérence comme un signal négatif dans un contexte de relations déjà fragilisées entre les deux pays.

Rodolphe Saadé, homme d’affaires influent d’origine libanaise, dirige l’un des plus grands groupes de transport maritime au monde. Il a récemment fait parler de lui en rachetant la chaîne d’information BFM TV, ce qui a suscité des critiques en raison de ses liens étroits avec le président français Emmanuel Macron. Certains élus, notamment du parti d’opposition La France insoumise, ont exprimé leur inquiétude quant à la liberté éditoriale de la chaîne après ce rachat.

Des annulations en chaîne chez les acteurs économiques algériens et français

Pour le CREA, l’annulation de la visite de Saadé, décidée « avec l’encouragement direct des autorités françaises », témoigne d’une contradiction flagrante entre les discours officiels appelant à la normalisation des relations algéro-françaises et les actions sur le terrain. Le Conseil souligne que cette décision va à l’encontre des déclarations répétées de Paris, qui s’inquiète de la faible participation des entreprises françaises aux appels d’offres en Algérie, tout en freinant les initiatives privées par de tels blocages.

Le CREA déplore un climat qui entrave le développement de relations économiques saines et durables. Il réaffirme son engagement en faveur de partenariats internationaux fondés sur la réciprocité, la transparence et le respect mutuel. L’organisation économique promet de rester mobilisée pour défendre les intérêts de l’économie algérienne et encourager les projets créateurs de valeur dans un esprit d’ouverture, tout en appelant les partenaires étrangers à agir dans un cadre de coopération sincère, loin des pressions politiques.

Dans un contexte déjà marqué par plusieurs tensions diplomatiques, cette décision risque d’accentuer encore davantage le fossé entre Alger et Paris, et de peser sur la dynamique économique bilatérale.

