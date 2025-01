Crise Algérie – France : Darmanin veut réimposer le visa aux détenteurs de passeports diplomatiques

L’affaire de l’influenceur algérien Doualemn a provoqué une série de réactions en chaîne de la part de la classe politique française. Après Barrot qui tente de faire pression sur l’Algérie en sortant la carte des visas, Darmanin suggère de supprimer l’accord franco-algérien de 2013.

Intervenant dimanche sur LCI, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a avancé une nouvelle proposition pour tenter de faire pression sur Alger.

Darmanin veut supprimer l’accord franco-algérien de 2013

Dimanche dernier, le ministre français de la Justice a fait part de sa volonté de supprimer l’accord intergouvernemental de 2013 entre l’Algérie et la France permettant « la libre circulation à la Nomenklatura algérienne« .

Cet accord autorise aux détenteurs de passeports diplomatiques algériens de voyager en France sans visa. Selon le ministre français de la Justice, « il serait plus efficace de cibler les dirigeants et les responsables algériens, il faut supprimer cette facilité » précise-t-il avant d’ajouter que cette mesure « n’affectera pas les Français d’origine algérienne et les Pieds-Noirs« .

« Toucher les dirigeants ou la plupart des dirigeants algériens qui ont la position de décision d’humiliation, comme l’a évoqué le ministre de l’Intérieur Bruno Retailleau, ça me paraît plus intelligent, plus efficace et ça peut se faire très rapidement » a déclaré Darmanin lors de son intervention sur LCI.

Tensions France/Algérie : @GDarmanin appelle à revenir sur l'accord de 2013 permettant aux tenants d'un passeport diplomatique algérien de circuler en France sans visa. "Il faut supprimer cette facilité", demande le garde des Sceaux. ▶️ avec @DariusRochebin pic.twitter.com/NIlfZdWXhh — LCI (@LCI) January 12, 2025

Expulsion de l’influenceur algérien Doualemn de France : la polémique de trop !

Les relations déjà tendues entre Alger et Paris sont au plus au mal. Depuis que la France a reconnu la « souveraineté marocaine sur le Sahara occidental« , les relations franco-algériennes ne cessent de s’aggraver, notamment après l’arrestation de l’écrivain Boualem Sansal.

Détention de Boualem Sansal en Algérie : "Il doit retrouver la liberté le plus rapidement possible", demande le ministre de la Justice @GDarmanin. ▶️ avec @DariusRochebin pic.twitter.com/VGMkM7hrpX — LCI (@LCI) January 12, 2025

L’Affaire de l’expulsion de l’influenceur d’origine algérienne Doualemn a eu des répercussions importantes sur les relations bilatérales entre les deux pays. Alors que la France accuse l’Algérie « d’humiliation » suite au renvoi de cet influenceur, les autorités algériennes dénoncent une expulsion abusive d’un ressortissant algérien.

Pour rappel, Doualemn, père de famille de 59 ans et influenceur sur TikTok, a publié une récente vidéo qui lui a coûté sa liberté en France. En effet, le ressortissant algérien a été arrêté puis expulsé de l’hexagone jeudi dernier. Cependant, il a été renvoyé le soir même en France, sa rétention a été prolongée de 26 jours.

Par son renvoi en France, les autorités algériennes dénoncent une expulsion abusive et non justifiée d’un ressortissant algérien en situation régulière sur le territoire français. Par ailleurs, le MAE rejette les accusations françaises « d’escalade et d’humiliation« .

De son côté, Gabriel Attal, a quant à lui suggéré de rompre l’accord de 1968 qui confère un statut particulier aux Algériens en matière d’immigration et de séjour en France.

