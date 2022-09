Crise Alger – Madrid : les hommes d’affaires espagnols impactés

Depuis quelques mois déjà, les relations diplomatiques entre l’Algérie et l’Espagne sont au beau fixe. En effet depuis la prise de position de Madrid par rapport au Sahara Occidental, soutenant ouvertement le Maroc. L’Algérie a décidé de suspendre les relations économiques avec l’Espagne, ce qui a un fort impact entrainant d’énormes pertes dans plusieurs secteurs.

Ces pertes concernent presque tous les secteurs, et bien que le secteur de l’énergie et du gaz en particulier ait été le plus touché, d’autres secteurs stratégiques ont également connu des répercussions.

Le secteur de la céramique fortement impacté par la crise entre l’Algérie et l’Espagne

Dans ce sens, les dernières statistiques ont révélé que les activités liées du secteur de la céramique ont subi un fort impact suite boycott imposé pour les produits espagnols. La recette s’est élevée à 40 millions d’euros sur les six mois qui ont suivi le déclenchement de la crise entre les deux pays.

En effet, l’Espagne est une référence mondiale dans la fabrication du verre et des couleurs pour la céramique, qui est la partie qui recouvre le carrelage et lui donne le design et la couleur souhaités. Après l’Italie, l’Algérie est le principal marché vers lequel les entreprises espagnoles exportaient ces produits avant la rupture diplomatique survenue en mars dernier.

Selon les médias espagnols, l’Association des employeurs « ANFFECC » a estimé les pertes du secteur « céramique », à environ 40 millions d’euros. Les mêmes sources disent qu’au début de l’été dernier, les pertes n’étaient que de l’ordre de 25 millions d’euros, et maintenant le chiffre a presque doublé. Pour cette raison, ils demandent au gouvernement « une solution diplomatique au conflit dans les plus brefs délais ».

Ce qu’il est important de noter, c’est que des hommes d’affaires espagnols ont également confirmé que les Algériens n’acceptent pas les produits des entreprises espagnoles provenant d’usines de production situées dans d’autres pays. Donc une disparition complète des relations commerciales dans ce secteur.

Le secteur de l’énergie en souffrance

Un autre secteur est aussi touché par cette crise, le gaz condensé, utilisé dans la céramique est connu pour sa forte consommation d’énergie. De nombreux matériaux utilisés dans le secteur de la céramique sont soumis à une série d’éléments chimiques dans un procédé au four à des températures supérieures à 1500 °C, pour le refroidir ultérieurement et ainsi obtenir le composant principal du revêtement céramique.

Le processus de fusion comprend une forte consommation de gaz à un moment où l’Espagne vit au milieu d’une grave crise du gaz, après que l’Algérie a décidé de réduire les exportations de gaz vers Madrid, aux quantités stipulées dans les accords signés entre Sonatrach et Naturgy, c’est pourquoi les espagnols courent aujourd’hui chercher de nouvelles sources d’énergie, pour compenser le manque à gagner des quantités de gaz en provenance d’Algérie.

Vu que les importateurs algériens ont eu recours à d’autres pays alternatifs tels que Turquie, Chine et Italie. La souffrance des exportateurs espagnols ne se limite pas au secteur de la céramique, mais également à d’autres secteurs d’exportation tels que la viande rouge, le papier et les matières premières utilisées dans l’industrie pharmaceutique.