Crise Alger – Madrid : énormes pertes économiques pour l’Espagne

Depuis le mois de mars 2022, les relations diplomatiques entre l’Algérie et l’Espagne sont au beau fixe. En effet depuis que Madrid a pris position soutenant ouvertement le Maroc par rapport à la question du Sahara Occidental. L’Algérie a décidé de suspendre les relations commerciales avec l’Espagne, ce qui a un fort impact entrainant donc d’énormes pertes dans plusieurs secteurs.

Ces pertes concernent presque tous les secteurs, et bien que le secteur de l’énergie et du gaz en particulier ait été le plus touché, d’autres secteurs stratégiques ont également connu d’énormes pertes.

Le boycott commercial des exportations espagnoles en est à son 4ème mois en Algérie. L’Espagne a perdu 4 millions et 400 mille euros par jour de ses ventes à l’Algérie. Ce boycott des exportations espagnoles se reflète déjà dans les statistiques du ministre d’État espagnol au Commerce. Qui a confirmé qu’entre juin et juillet, l’Espagne a perdu plus de 4 millions et 400 mille euros par jour de ventes au pays d’Afrique du Nord.

Plus de 4 millions d’euros de perte par jour

En effet, il y a quelques jours, le ministre d’État espagnol chargé du commerce a mis à jour les chiffres des exportations vers l’Algérie en juillet sur le portail DataComex. Au cours du mois de juillet 2022, l’Espagne a perdu plus de 127 millions d’euros de ses recettes d’exportation, par rapport au même mois en 2021. Si l’on ajoute cette donnée à celle du mois de juin où les échanges sont restés interdits pendant 22 jours. Le chiffre monte à plus de 234 millions d’euros de perte. Soit plus de 4 millions d’euros de perte par jour par rapport aux mêmes dates de l’an dernier.

Il est à noter aussi que l’année 2021, n’est pas une référence quant aux échanges commerciaux entre l’Espagne et l’Algérie, à cause des effets de l’épidémie et de la crise des prix du pétrole. Avant la pandémie, les exportations espagnoles en juin et juillet ont récolté de meilleurs chiffres.