Criminalité aux frontières : les chiffres explosent

Les frontières algériennes sont cibles de crimes de tous types, contre lesquels les autorités luttent tout le long de l’année.

Les chiffres communiqués ce Jeudi 10 février dans le bilan annuel présenté par l’inspecteur général des services de Police Hadj Said Arezki, ne font que souligner cela.

En effet, celui-ci a affirmé lors d’un point de presse à Alger que les délits étaient divers et comptaient plus de quatorze types de crimes les principaux étant faux et usage de faux , trafic de stupéfiants, trafic d’armes et de munitions, séjour illégal, infiltration illégale des frontières etc.. Mais les affaires les plus traitées en la matière, concernent le séjour illégal en Algérie (3095 affaires) impliquant 1822 individus.

Les autorités compétentes ont donc traité 9.200 affaires en 2021 impliquant 10.012 individus comparé a 5689 crimes en 2020 ce qui dénote une augmentation de 3581 crimes.

L’inspecteur annonce aussi l’arrestation de personnes recherchées à l’international

Lors de la présentation de ce même bilan, faisant lieu des activités des services opérationnels de la Sûreté nationale, l’Inspecteur général des services de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), le Contrôleur général de police Arezki Hadj Said, a annoncé l’arrestation de quarante personnes recherchées faisant l’objet de mandats d’arrêt internationaux durant l’année 2021.

Le bureau central national (BCN) d’Interpol en Algérie, a donc lui aussi été très actif avec, en plus, 229 véhicules recherchés qui faisaient également l’objet d’une enquête par Interpol.

Dans le même contexte, ces dits services ont procédé à la même période à l’enregistrement du vol ou de la perte de 50 documents.