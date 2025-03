Crime sanglant à l’heure de l’iftar à Annaba : les détails d’un meurtre odieux

La police de la circonscription d’El Bouni, relevant de la sécurité de la wilaya de Annaba, a réussi, dans un délai record, à arrêter les suspects impliqués dans un crime d’assassinat avec préméditation, de recel et de non-dénonciation d’un meurtre.

Ce drame a coûté la vie à un jeune homme dans la trentaine, à la suite d’une violente altercation survenue le 9 mars dernier, quelques minutes avant l’appel à la rupture du jeûne, entre plusieurs individus dans un lieu localement connu sous le nom de « Bangalo », dans la commune d’El Bouni.

Selon des témoins oculaires, l’incident a commencé par un simple différend entre les suspects, qui a rapidement dégénéré en une bagarre à mains nues, avec l’utilisation d’objets tranchants et d’armes blanches.

Cette rixe a entraîné la mort d’un jeune homme de 33 ans, poignardé à plusieurs reprises au niveau de la poitrine et de l’abdomen.

Les services de la police judiciaire de Annaba ont immédiatement ouvert une enquête, sous la supervision du parquet compétent.Grâce à une coordination efficace, les forces de l’ordre ont pu arrêter les suspects en un temps record.

Il s’agit de cinq individus, âgés entre 35 et 47 ans, ayant des antécédents judiciaires. Des armes blanches prohibées et une voiture de tourisme utilisée pour faciliter leur fuite ont également été saisies.

Les suspects ont été présentés, avant-hier soir, devant le procureur de la République près le tribunal d’El Hadjar, pour des charges d’assassinat avec préméditation, de recel et de non-dénonciation d’un crime, ainsi que pour coups et blessures volontaires réciproques.

Ce tragique événement survenu à quelques instants de la rupture du jeûne, a profondément choqué la communauté locale. L’issue fatale d’une simple altercation, qui a coûté la vie à un jeune homme, met en lumière la violence qui peut éclater de manière soudaine et les conséquences dévastatrices qu’elle entraîne.

L’intervention rapide et efficace des forces de l’ordre a permis d’appréhender les suspects en un temps record, soulignant l’engagement des autorités à lutter contre la criminalité et à assurer la sécurité des citoyens. La justice suivra son cours pour déterminer les responsabilités de chacun et rendre un verdict équitable.