Crime d’honneur à Alger : un père condamné à 8 ans de prison pour l’assassinat de sa fille

Un père de famille a été condamné à huit ans de prison ferme par le tribunal criminel d’appel près la Cour d’Alger pour avoir assassiné sa fille de 20 ans alors qu’elle dormait. Ce drame a bouleversé la capitale et a suscité une vive émotion.

Les faits remontent au 23 février 2023 lorsque l’accusé, Z.M, s’est rendu au commissariat de police de Hussein Dey pour avouer son crime. Les enquêteurs se sont rendus sur les lieux du drame où ils ont découvert le corps de la victime gisant dans une mare de sang, portant cinq plaies par arme blanche, dont une mortelle au niveau du cœur.

Dans le cadre de l’enquête, l’arme du crime, deux couteaux de taille moyenne, dont une lame brisée, a été retrouvée.

Lors de son interrogatoire, le père « Z.M » a initialement avoué avoir tué sa fille « Z.R.S » vers 7h50 du matin au domicile familial à Hussein Dey. Il a expliqué que l’idée lui était venue vers 15h00 de la veille et qu’il avait décidé de passer à l’acte le lendemain matin.

Il a ajouté que le 23 février 2023, vers 6h50, il avait reçu un appel de son ami pour aller travailler ensemble, mais il avait refusé. À son réveil, sa femme lui avait demandé de l’argent pour les enfants avant qu’ils ne partent à l’école et de conduire leur plus jeune fils à la mosquée, mais il avait refusé, prétextant être fatigué.

Après le départ de ses enfants pour l’école vers 7h30 et de sa femme avec leur fils cadet, il en a profité pour prendre un couteau dans la cuisine et s’est dirigé vers le salon où sa fille dormait sur le côté, un oreiller sur la tête. Il a soulevé l’oreiller et lui a porté un coup de couteau dans le dos, brisant ainsi la lame.

Réveillée en sursaut, la victime a tenté de comprendre le geste de son père, mais ce dernier, muet, est retourné en cuisine pour se munir d’un nouveau couteau. De retour dans la chambre, il a alors porté de multiples coups de couteau à sa fille, au niveau de la poitrine et du dos.

La violence du geste a été telle que la jeune fille a rapidement perdu connaissance, baignant dans une mare de sang. Il l’a alors couverte de la couette et a quitté les lieux.

Selon les aveux du père, il aurait commis cet acte indicible après avoir découvert que sa fille menait une vie dissolue, fréquentant de mauvaises compagnies, consommant des drogues et entretenant des relations sexuelles.

Ces informations, confirmées par des examens médicaux et des témoignages de voisins, auraient plongé le père dans une telle détresse qu’il a fini par céder à la colère et à la désespérance.

Jugé devant le tribunal criminel d’appel près la Cour d’Alger, le père a été condamné à huit ans de prison ferme. Durant son procès, il a expliqué avoir été poussé à agir par la détresse et la honte, révélant qu’un prétendant avait mis au jour les agressions sexuelles subies par sa fille et son addiction aux stupéfiants.