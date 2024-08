Crime crapuleux à Skikda : une retraitée de 60 ans sauvagement égorgée chez elle

Skikda, le 31 août 2024 – Un drame a secoué le quartier historique d’El-Qobia, dans la capitale de la wilaya de Skikda, dans la soirée du vendredi 30 août 2024. Une femme âgée, vivant seule, a été sauvagement assassinée à son domicile. Les auteurs de ce crime, dont le mobile semble être le vol de bijoux, ont pris la fuite.

La victime, K. F., était une retraitée souffrant de plusieurs maladies. Elle avait consacré une grande partie de sa vie au travail au port de Skikda et vivait seule depuis plusieurs années. Cette situation a vraisemblablement fait d’elle une cible facile pour les voleurs qui se sont introduits chez elle dans la nuit et l’ont égorgée à l’aide d’un couteau.

Les premières investigations suggèrent que le mobile du meurtre serait un vol. En effet, la victime, qui vivait seule dans un logement situé à proximité de l’ancienne caserne de la gendarmerie nationale du quartier El Qobia, au cœur de Skikda, percevait régulièrement sa pension et possédait des bijoux en or, ce qui aurait motivé le meurtrier à la voler et à la tuer de manière brutale afin d’effacer les traces de son crime.

La victime a été retrouvée gisant dans une mare de sang par le fils d’un voisin, qui avait l’habitude de lui rendre visite pour l’aider dans ses courses.

Alertés par ce drame, les éléments de la police, accompagnés d’une équipe de la police scientifique, se sont rendus sur les lieux du crime pour effectuer les constatations d’usage et relever les indices susceptibles d’aider à identifier les auteurs.

Le procureur de la République près le tribunal de Skikda a ordonné le transfert du corps de la victime à la morgue de l’hôpital de Skikda pour autopsie.

Par ailleurs, les services de sécurité ont procédé à l’interpellation de plusieurs individus suspectés d’être impliqués dans ce crime, dans le cadre des investigations en cours.

Ce nouveau drame vient s’ajouter à une série d’actes de violence qui secouent le pays ces derniers mois. Quelques jours à peine après le meurtre d’une autre femme âgée chez elle, à Chlef, c’est au tour de Skikda d’être endeuillée.

Ces deux drames viennent malheureusement confirmer une tendance inquiétante : la recrudescence des actes de violence et d’homicides. La sécurité des citoyens, autrefois perçue comme acquise, semble aujourd’hui remise en question.

Il est urgent que les autorités prennent des mesures fermes pour lutter contre ce fléau et redonner confiance aux populations.