Crime à Médéa : un père de 3 enfants tué à coup de couteau

Hier soir, le quartier de Beziouch à Médéa est le théâtre d’un drame tragique : un homme dans la quarantaine, père de trois enfants, a perdu la vie, victime d’une agression mortelle perpétrée par un individu dans la trentaine.

Les tensions entre le meurtrier présumé et sa victime ont rapidement dégénéré, aboutissant à un geste fatal : un coup de couteau mortel. Malgré l’intervention des services de secours, la victime a été transportée à l’hôpital Mohammed Boudiaf où elle a malheureusement succombé à ses blessures.

Les forces de l’ordre ont rapidement appréhendé le suspect, désormais détenu en attendant les résultats de l’enquête qui devra éclaircir les circonstances exactes de ce crime qui a bouleversé le quartier de Beziouch.

Indice de criminalité : quelle place pour l’Algérie ?

Chaque année, Numbeo établit un classement bisannuel pour évaluer le niveau de sécurité dans différents pays. L’Algérie se positionne actuellement au 50ᵉ rang mondial selon cette liste, avec un indice de criminalité évalué à 51,40, un niveau considéré comme modéré, accompagné d’un indice de sécurité de 48,60. À titre de comparaison, l’année précédente, l’Algérie se situait au 97ᵉ rang mondial.

En comparaison, la France affiche un score de 54,56, témoignant d’un indice de criminalité supérieur à celui de l’Algérie.

Sur le continent africain, la Tunisie se démarque avec un indice de criminalité évalué à 44,69, se classant ainsi à la troisième place pour les pays présentant les indices de criminalité les plus bas. Elle devance le Maroc et l’Algérie, respectivement à la 6ᵉ et 10ᵉ place.

En tête de ce classement, le Qatar se distingue avec le plus faible indice de criminalité, soit 14,28, associé à un niveau de sécurité évalué à 85,72. Les Émirats arabes unis et Taïwan se placent respectivement en deuxième et troisième positions de ce classement, soulignant les variations significatives dans les niveaux de criminalité à travers le monde.