Crime à Constantine : un homme poignarde à mort le père de sa fiancée

Les violences et les crimes, ne cessent d’augmenter dans notre société. Les citoyens vivent avec l’annonce d’agressions, viols, meurtres et violences en tous genre au quotidien. En effet, les médias et les réseaux sociaux relayent au quotidien des histoires plus angoissantes les unes que les autres.

Cette fois-ci, c’est la wilaya de Constantine qui a été le théâtre d’un terrible crime. Un homme tue le père de sa fiancée, tout simplement car il voulait rompre les fiançailles.

Selon la chaine arabophone Ennahar, un jeune homme a tué le père de sa fiancée pour avoir demandé d’annuler des fiançailles. Ce crime a eu lieu dans le domicile du défunt situé au niveau de la ville nouvelle Massinissa à El-Kharroub.

Selon plusieurs sources sur place, suite à une dispute au domicile du défunt père, en raison du fait qu’il ait demandé l’annulation des fiançailles entre sa fille et son fiancé, l’auteur du crime. Cette dispute devenant plus violente, l’auteur du crime aurait asséné plusieurs coups de couteau à la victime qui a succombé à ses blessures dans une mare de sang et qui était âgé de 55 ans.

En arrivant sur les lieux du crime, les services de la protection civile ont confirmé le décès, en confirmant aussi différents coups assénés sur tout le corps du défunt, qui fut transféré au service mortuaire de l’hôpital El-Kharroub, Mohamed Boudiaf.

Le coupable s’est enfui vers une destination inconnue, alors que les opérations de police sont toujours en cours afin de l’arrêter.

Ryma, une jeune femme brulée par son voisin pour avoir refusé sa demande en mariage

Durant la première semaine de ce mois d’octobre drame avait secoué l’Algérie plus particulièrement la wilaya de Tizi Ouzou. Une jeune fille a été brulée vif pour avoir dit non à la demande de mariage de son voisin, à savoir l’agresseur.

Cela s’est passé dans la wilaya de Tizi Ouzou, plus précisément dans la commune de Makouda. Ryma, une jeune fille âgée de 28 ans, a été victime d’une agression à l’essence.

Enseignante en langue française, Ryma s’est faite insultée, aspergée d’essence puis brulée par son voisin. Tout ça pour lui avoir dit « non » à sa demande de mariage. Les services de sécurité étaient parvenus à arrêter l’agresseur et l’avaient placé en garde à vue.

Suite à cette odieuse agression, les Algériens d’ici et d’ailleurs se sont mobilisés pour aider Ryma et sa famille. On a pu la transférer à l’hôpital de Madrid en Espagne, grâce à l’argent collecté dans une cagnotte lancée par la diaspora.