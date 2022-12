Crime à Chlef : un mineur de 16 ans assassiné à coup de couteau

Les meurtres au sein d’un quartier affectent toujours la population locale, et instaurent un sentiment d’insécurité, surtout quand la victime est jeune, voire mineure.

C’est dans la wilaya de Chlef, plus précisément dans le quartier d’Al Wiam dans la ville d’El Ouadi qu’un mineur âgé de tout juste 16 ans a été poignardé à mort. C’est suite à une querelle avec une seconde personne, quant à elle âgée de 19 ans que le conflit s’est transformé en bain de sang.

Selon le média arabophone Ennahar, les deux personnes se sont « disputées » à coup de couteau, jusqu’à ce que le plus jeune cède, et meurt sous les coups de poignard de l’accusé. A vrai dire, celui-ci n’y a pas échappé et à lui aussi été poignardé dans diverses parties du corps.

Alors que le corps de la victime a été transporté vers la morgue, le meurtrier quant à lui a été transféré dans un service médical d’urgence, plus précisément celui vers l’Hôpital Ahmed francis à Oued Rhiou dans la même wilaya.

Même si les autorités n’ont pas encore mis la lumière sur les tenants et les aboutissants de cette affaire, le jeune individu de 19 ans devra répondre de ses actes auprès de la justice.

Bejaïa : démantèlement d’un réseau spécialisé dans les cambriolages

Selon les informations relayées par le même média, c’est la wilaya de Bejaïa qui est cette fois ci, la cible des criminels. En effet, les forces de l’ordre relatives au quartier Tichy dans la wilaya Béjaïa ont pu renverser un réseau de criminels, spécialisés dans le cambriolage composé de trois personnes, âgées de 21 à 46 ans.

Dans un premier temps, la police avait reçu un appel téléphonique indiquant qu’une femme avait été cambriolée à son domicile ce qui a tout de suite alterner la police qui se sont déplacés. Les deux cambrioleurs se sont présentés comme des employés de Sonelgaz et une fois entrés dans la maison, ils ont empêché la victime de crier puis l’ont battue avant de la menacer puis de l’attacher à une chaise.

Visiblement habitués, ils n’ont pas manqué de couper l’alimentation électrique de la maison afin d’éteindre par la même occasion les caméras de surveillance pour ne pas être enregistrés en plus de « casser » les caméras avant leur départ. Ils ont donc pu voler d’importantes sommes d’argent en dinars et en devise, mais aussi quelques bijoux.

La victime appelle à l’aide, les autorités les coupables

Après le départ des cambrioleurs, la victime appela ses voisins à l’aide qui contactèrent à leur tour la police. Une enquête a tout de suite été entreprise, et les forces de l’ordre ont très vite appréhendé les coupables.

En plus des deux personnes qui s’étaient introduites au sein du domicile de la victime, les autorités ont pu mettre la main sur le conducteur du véhicule. C’était d’ailleurs lui la tête pensante de ce groupe, car les lieux lui étaient familiers. Il avait occupé le poste de gardien dans cette même résidence alors que la famille était absente ce qui lui a permis de repérer les lieux et orchestrer ce cambriolage.

Une partie de l’argent et des bijoux ont pu être récupéré suite à la fouille des domiciles des 3 cambrioleurs, et ils seront donc jugés pour « de formation d’association malhonnête et vol avec violence ».