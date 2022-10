Crime à Blida : une femme tue sa belle-sœur, mais son mari la dénonce

La criminalité bat son plein, et les affaires de meurtres font souvent la une de l’actualité. L’Algérie n’y échappe pas et les autorités révèlent de nouvelles affaires quotidiennement, toutes aussi inquiétantes.



Cette fois-ci c’est la wilaya de Blida, qui est secouée par un crime sordide. C’est plus précisément au centre-ville de Oued Alleug qu’une femme de 34ans a été tuée. Selon le quotidien El Khabar, le magistrat a apporté plus de précisions quant à cette affaire.

Il a été révélé que les coupables sont deux femmes, dont la belle-sœur de la victime, âgée d’une quarantaine d’années. La femme se serait confié à son mari sur ses agissements, ce qui lui a valu une arrestation.

La meurtrière se confie à son mari : il la dénonce



Pour une raison inexpliquée, la meurtrière s’est confiée à son époux. Elle a donné à son mari l’ensemble des détails reliés au crime. Il était donc au courant du lieu où était enterré le corps de sa sœur, soit dans l’étable de la maison familiale.



Suite à ces aveux, le mari s’est empressé de tout révéler aux autorités, à savoir que la victime est sa sœur. Les services de sûreté ont pu retrouvé le corps de la victime sur le lieu indiqué par le mari. De plus, l’arme du crime et les outils utilisés pour dissimuler ont été découverts sur place, soit une hache, une pelle et des ciseaux. Le corps de la défunte a d’ailleurs été mutilé à de nombreuses reprises pour tenter de cacher la véritable cause de la mort.

Pour l’instant, aucun détail sur le mode opératoire n’a été communiqué, mais le corps a été transporté vers les services concernés afin d’effectuer une autopsie. Les deux accusées ont été placées sous mandat de dépôt pour « non-dénonciation de crime » et meurtre avec préméditation ».