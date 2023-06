Créée par des étudiants algériens, la fusée Atakor décolle avec succès aux USA

En cuisine, en science et technologies, ou encore dans le domaine des arts, de nombreux ressortissants algériens réussissent à se distinguer dans les plus prestigieux concours internationaux, mais aussi à se faire une place parmi les candidats les plus brillants de leurs spécialités.

C’est aussi le cas pour un groupe d’étudiants algériens qui ont récemment participé à l’une des plus importantes compétitions scientifiques et technologiques dans le monde.

Spaceport America Cup 2023 : des étudiants d’Oran lancent la fusée « Atakor »

Cette année, la compétition annuelle Spaceport America Cup s’est déroulée du 19 au 24 juin dernier. Notamment, dans le New Mexico aux USA. Créé en 2017, cet événement est le plus important concours intercolégial d’ingénierie de la fusée dans le monde.

Le Spaceport America Cup 2023, a regroupé plus de 1500 étudiants, issus de 27 pays. Ces participants ont été repartis en plusieurs équipes. Cette compétition a débuté par une exposition et présentation des plus brillantes réalisations de ces étudiants au niveau du Las Cruces Convention Center. Le programme de cette compétition s’est poursuivi avec le lancement de ces fusées au niveau la zone de lancement vertical de Spaceport America dans le comté de Sierra.

Parmi les participants à cette prestigieuse compétition, on compte des étudiants talentueux de l’École nationale polytechnique d’Oran. En effet, après avoir réussi à passer tous les tests de qualité et de sécurité, mais aussi à obtenir l’autorisation de la commission technique, SkyDz a réussi à lancer sa première fusée, baptisée Atakor, qui a pris son envol vers l’espace.

New Mexico aux USA : Dans un éclair fulgurant droit vers le ciel s'est élevée Atakor, la bien nommée, l'Algérienne. La fusée créer par des étudiants de l'Ecole Nationale polytechnique d'Oran Maurice Audin 🇩🇿🚀#Oran #Algérie #USA#الجزائر #Algeria #Maurice_Audin pic.twitter.com/hwsaaDMlK9 — Maël Assal (@maelassal) June 24, 2023

Une réalisation qui reflète le dévouement et l’excellence de cette équipe algérienne qui a permis à l’Algérie de faire un nouveau pas dans ce domaine.

