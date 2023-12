Crédits bancaires pour l’acquisition de voitures : la BNA annonce des facilitations

Lors de l’inauguration d’une nouvelle agence bancaire à El Mouradia à Alger, Mme Amina Athmania, responsable du département de la finance islamique de la Banque nationale d’Algérie (BNA), a annoncé les nouvelles modalités, facilitant le financement des crédits bancaires pour l’achat de voitures.

La BNA a pris la décision d’éliminer l’ancienne condition qui exigeait la domiciliation du salaire pour obtenir un crédit automobile islamique. Cette mesure vise à faciliter les démarches des citoyens souhaitant acquérir un véhicule grâce à un crédit bancaire islamique. Mme Athmania a souligné l’importance de cette décision pour répondre aux besoins des clients et pour s’aligner sur les principes de la finance islamique.

La BNA finance désormais l’achat de véhicules auprès de tous les concessionnaires opérant en Algérie. Cette nouvelle mesure permet aux clients de choisir librement leur concessionnaire et d’acquérir le véhicule de leur choix. La procédure mise en place par la BNA est conforme aux valeurs de la finance islamique et garantit des prélèvements mensuels adaptés aux revenus de chaque client.

Une facilitation des démarches pour les citoyens

La suppression de la condition de domiciliation du salaire constitue une véritable avancée pour les citoyens désirant obtenir un crédit automobile islamique. En éliminant cette contrainte, la BNA simplifie les démarches administratives et facilite l’accès au crédit pour un plus grand nombre de personnes. Cette mesure s’inscrit dans le cadre des efforts de la BNA pour soutenir le secteur automobile en Algérie et encourager les achats de véhicules.

