Crédits bancaires : Le ministre annonce une bonne nouvelle

Une instruction ministérielle, portant sur l’étude des dossiers de crédits bancaires dans un délai d’un mois seulement, sera notifiée dans les prochains jours.

La nouvelle a été rapportée par le ministre des Finances, Aymen Benabderrahmane, lors de sa rencontre avec les opérateurs économiques et représentants des chambres de commerce des wilayas de Tlemcen, de Saïda et de Sidi Bel-Abbes.

Selon le premier responsable du secteur, il sera procédé entre les 10 et le 15 février en cours, à une instruction ministérielle qui sera notifiée aux banques publiques et privées pour encadrer les mesures d’octroi et de suivi des dossiers de crédits spécial pour le financement de projets.

En effet, le ministre précise que l’instruction consiste a » réduire le délai à un mois pour l’étude des dossiers de crédits, à partir de la date de dépôt du dossier et il ne sera plus permis aux banques de retarder une quelconque étude après la diffusion de cette instruction, laquelle vise à combattre tout blocage bureaucratique ».

Nécessité de lutter contre la bureaucratie

Le ministre a en outre souligné la nécessité de combattre contre la bureaucratie, alléger le poids des mesures bancaires et douanières des opérateurs économiques.

Concernant la réception des livrets fonciers à leurs bénéficiaires, le ministre a annoncé une batterie de mesures de facilitation prises au niveau de la Direction générale domaines pour attribuer ces livrets aux citoyens et opérateurs économiques dans un délai ne dépassant pas un mois à partir du dépôt du dossier, signalant qu’il a été procédé à la régularisation de 164.000 actes au niveau national par l’administration des domaines.

Aymen Benabderrahmane, a fait état de 8.500 dossiers qui ne remplissent pas les conditions de régularisation, précisant toutefois, qu’il existe des obstacles qui freinent les mesures administratives et qu’à la faveur de la numérisation que connait l’administration des domaines, les citoyens seront soulagés.