Crédit voiture et logement à 2 %… de nouveaux avantages en vue pour les retraités algériens !

Plus de 3,6 millions de retraités algériens pourraient bientôt bénéficier de conditions de crédit plus avantageuses. Une révision des taux d’intérêt est à l’étude pour les prêts à la consommation destinés à l’achat de voitures et les crédits immobiliers non commerciaux. Le dispositif prévoit également une augmentation des montants que les retraités peuvent retirer aux distributeurs automatiques avec leur carte bancaire.

Retraités en Algérie : des taux d’intérêt réduits pour les crédits immobiliers et automobiles

Financer l’achat d’un logement ou d’une voiture pourrait coûter moins cher aux retraités algériens. Le projet prévoit de ramener à 2 % les taux d’intérêt appliqués à certains crédits bancaires accordés à cette catégorie de la population, qui compte plus de 3,6 millions de personnes.

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La mesure concerne deux types de financement :

Les crédits à la consommation destinés à l’achat de voitures.

Les crédits immobiliers, à l’exception des prêts à caractère commercial.

Les nouveaux taux préférentiels restent toutefois à définir. Dimanche, le Fonds national de retraite (CNR) et la Banque de développement local (BDL) ont installé une commission composée de cadres des deux organismes pour étudier les conditions de financement.

La commission déterminera les taux d’intérêt applicables aux crédits accordés aux retraités et communiquera ses conclusions à la fin de ses travaux.

Les deux organismes prévoient des conditions nettement plus avantageuses que celles de leur convention signée en décembre dernier.

Nouveau avantages pour les retraités : les plafonds de retrait aux distributeurs automatiques également concernés

La baisse des taux d’intérêt ne constitue pas le seul changement envisagé. Les retraités devraient également bénéficier d’une augmentation des sommes qu’ils peuvent retirer aux distributeurs automatiques de billets à l’aide de leur carte bancaire.

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Le montant du nouveau plafond n’a cependant pas encore été précisé. Les modalités de cette mesure restent donc à déterminer.

Ces dispositions s’inscrivent dans une démarche visant à faciliter l’accès des retraités aux services bancaires et à adapter les prestations proposées à leurs besoins financiers.

CNR et BDL : un partenariat renforcé pour améliorer les services aux retraités

Le Fonds national de retraite a accueilli dimanche, à son siège, une rencontre consacrée à ces mesures. La réunion a rassemblé les responsables des deux organismes. Notamment le directeur général du CNR, Hafid Adrar, et le président-directeur général de la BDL, accompagnés de leurs équipes respectives.

Les deux parties ont notamment examiné les possibilités de renforcer leur coopération dans les services numériques et bancaires. Elles souhaitent également développer des mécanismes de travail commun pour améliorer la qualité des prestations et faciliter l’accès aux différents services.

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La transformation numérique figure parmi les axes de cette coopération, avec la volonté de simplifier les démarches et de rapprocher les services publics des retraités.

La commission chargée d’étudier les nouveaux taux de crédit doit désormais finaliser ses travaux. Les conditions précises des financements préférentiels, ainsi que les modalités d’augmentation des plafonds de retrait bancaire, restent attendues.