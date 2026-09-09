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Algérie

Crédit « mourabaha » pour l’achat d’une voiture neuve : la BNA publie une importante mise au point

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Amina Aouadi
2 min de lecture
Crédit « mourabaha » pour l’achat d’une voiture neuve : la BNA publie une importante mise au point
BNA
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L’annonce récente de la Banque Nationale d’Algérie (BNA) concernant son offre de financement « Mourabaha Automobiles » a suscité un vif intérêt au sein de l’opinion publique, déclenchant de nombreuses interrogations quant à la disponibilité immédiate des véhicules.

Face à cet engouement et aux spéculations sur d’éventuelles livraisons express, l’institution bancaire est sortie de son silence pour préciser le cadre exact de sa communication.

Dans un communiqué explicatif, la BNA a tenu à recadrer l’objectif de sa publication sur les réseaux sociaux. La banque précise qu’il s’agissait uniquement d’une campagne d’information visant à rappeler les caractéristiques, les conditions et les démarches d’accès à la formule « Mourabaha Automobiles ».

Absence de stock : la BNA recadre les attentes sur la disponibilité des véhicules

En aucun cas, insiste l’établissement, cette démarche ne signifie que la BNA dispose d’un stock de véhicules ou de voitures prêtes à être livrées dans l’immédiat.

climatiseurs LG Algérie
climatiseurs LG Algérie

La banque rappelle ainsi une règle fondamentale : l’octroi effectif du crédit islamique reste entièrement tributaire de la disponibilité matérielle des véhicules sur le marché. La BNA s’est par ailleurs engagée à informer la clientèle et le grand public de toute évolution relative à ce dossier.

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Pour rappel, le dispositif de la « Mourabaha Automobiles » proposé par la BNA permet de financer l’achat de véhicules neufs produits ou assemblés localement en Algérie. Selon les modalités établies, la banque prend en charge jusqu’à 90 % du prix du véhicule, avec une durée de remboursement pouvant s’étaler sur 60 mois.

Un financement à 90 % : conditions et modalités de la « Mourabaha Automobile »

Conformément aux préceptes de la finance islamique, l’établissement achète le véhicule auprès du concessionnaire pour le revendre ensuite au client en y intégrant une marge bénéficiaire convenue au préalable.

Afin d’élargir l’accès à ce crédit, la BNA offre la possibilité de cumuler les revenus du demandeur avec ceux d’un « conjoint ou partenaire » pour augmenter la capacité de financement.

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L’institution assure également que le délai de traitement des dossiers administratifs et financiers ne dépasse pas cinq jours ouvrables, sous réserve de la présentation des documents requis, notamment la facture pro forma, le certificat de conformité et l’attestation de disponibilité du véhicule délivrée par le constructeur ou le concessionnaire.

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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