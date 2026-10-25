Crédit immobilier CNEP : jusqu’à 100 % financés, mais à quelles conditions ?

Achat d’un logement neuf, sur plan ou auprès d’un particulier : la CNEP-Banque finance la plupart des projets immobiliers. Ses taux vont de 5 % à 6,50 % selon la formule et le profil de l’emprunteur. Voici les conditions, formule par formule.

Crédit immobilier CNEP : quelles formules pour acheter un logement ?

La CNEP-Banque reste la banque historiquement spécialisée dans le financement du logement en Algérie. Elle propose plusieurs formules de crédit, adaptées à chaque type d’achat. Le taux, la part financée et la durée varient selon le projet et l’âge de l’emprunteur.

Les épargnants bénéficient de conditions plus favorables que les autres clients sur certaines formules. La banque propose aussi un crédit à 1 % réservé aux souscripteurs AADL 3. Les financements conformes à la finance islamique passent, eux, par ses guichets dédiés.

Crédit Immo Jeune CNEP : jusqu’à 100 % du prix et 40 ans

La formule Immo Jeune s’adresse aux emprunteurs de moins de 40 ans. Elle finance l’achat d’un logement neuf, fini ou sur plan, ou l’achat auprès d’un particulier. Elle couvre aussi la construction ou l’extension d’une habitation.

Le financement peut atteindre 100 % du prix, sur une durée maximale de 40 ans. Un différé de remboursement de 12 ou 36 mois est possible selon le type de crédit.

Le taux s’élève à 5 % par an pour les épargnants et à 6 % pour les non-épargnants. La formule exige la nationalité algérienne et un revenu régulier et suffisant. Elle concerne les résidents en Algérie, mais aussi les Algériens établis à l’étranger.

Logement neuf ou sur plan : le crédit CNEP finance 100 % sur 40 ans

Pour un logement neuf acheté auprès d’un promoteur, la CNEP finance jusqu’à 100 % du prix de cession. La formule couvre le logement promotionnel libre, public ou aidé, ainsi que le logement social participatif. La durée peut atteindre 40 ans, dans la limite de 70 ans, avec la possibilité de bonification à 1% selon le revenu de l’emprunteur avec un taux de référence de 6%.

Le dossier comprend notamment la décision d’attribution du logement, délivrée par le promoteur, et le certificat de conformité. Cette décision précise le prix de cession, la consistance et l’adresse du logement.

La vente sur plan obéit aux mêmes conditions de taux, de part financée et de durée. La banque accorde dans ce cas un différé de remboursement de 36 mois. L’acheteur fournit l’attestation d’affectation ou le contrat notarié, ainsi que l’attestation de garantie du promoteur délivrée par le FGCMPI.

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Achat auprès d’un particulier : les conditions du crédit immobilier

L’achat d’un logement auprès d’un particulier peut aussi être financé jusqu’à 100 % du prix. Le taux varie entre 5 % et 6,50 %, sur 40 ans au maximum.

Le dossier demande une promesse de vente notariée, ou la fiche de renseignements de la CNEP sur la transaction. Il faut aussi l’acte de propriété ou le livret foncier, publié à la conservation foncière. Un certificat négatif d’hypothèque de moins de trois mois et une expertise par un bureau d’études complètent le dossier.

Le bureau d’études chargé de l’expertise est retenu par la banque. Cette expertise permet de vérifier que le prix correspond à la valeur réelle du bien. Mieux vaut donc s’assurer, avant de signer, que le logement est en règle sur le plan juridique.

Crédit CNEP AADL 3 : un taux de 1 % pour financer l’apport

Les souscripteurs AADL 3 disposent d’une offre spécifique, lancée en décembre 2025. Ce crédit finance la totalité de l’apport personnel, au taux bonifié de 1 %. Cet apport représente 38 % du prix du logement.

Il s’adresse aux salariés et retraités de moins de 70 ans. Leur revenu net doit aller de 24 000 DA à six fois le SNMG. Le crédit se rembourse sur 25 ans au maximum, et le salaire ou la pension doit être domicilié à la CNEP.

Les fonds sont débloqués par tranches, au rythme des ordres de paiement de l’AADL. Notre article détaille le dossier complet à fournir pour ce crédit. Il précise aussi les montants prévus pour chaque type d’appartement.

Simulation de crédit immobilier : combien rembourser chaque mois ?

La mensualité dépend du montant emprunté, du taux et de la durée choisie. Les exemples ci-dessous portent sur un emprunt de 8 millions de DA sur 25 ans. Ils permettent de mesurer l’écart entre le taux épargnant et le taux non épargnant de la formule Immo Jeune.

8 millions de DA à 5 % sur 25 ans : environ 46 770 DA par mois.

environ 46 770 DA par mois. 8 millions de DA à 6 % sur 25 ans : environ 51 540 DA par mois.

environ 51 540 DA par mois. 9 millions de DA à 6,50 % sur 30 ans : environ 56 890 DA par mois.

Ces montants restent indicatifs, hors assurance et frais de dossier. Un point de taux représente ici près de 4 800 DA de plus chaque mois. La banque fixe la mensualité finale en fonction des revenus et de l’âge de l’emprunteur.

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Crédit immobilier halal : la finance islamique à la CNEP

La CNEP propose aussi des financements conformes à la finance islamique, à travers ses guichets dédiés. Ces formules reposent notamment sur la mourabaha : la banque achète le bien, puis le revend au client avec une marge. Le client rembourse ensuite ce prix par mensualités fixes.

La banque a ainsi lancé en 2025 un financement « halal » pour les professionnels, jusqu’à 50 millions de DA. Les conditions des formules destinées aux particuliers se précisent en agence. Les marges pratiquées peuvent différer des taux du crédit classique.

Crédit immobilier CNEP : les conseils avant de déposer son dossier

Le statut d’épargnant peut faire baisser le taux d’un point sur la formule Immo Jeune. Il est donc utile de se renseigner sur les conditions d’épargne préalable exigées par la banque. Une simulation en agence permet aussi de comparer les formules selon son projet.

Le taux, la durée et la part financée restent soumis à l’étude du dossier. Il est recommandé de vérifier les conditions en vigueur auprès d’une agence CNEP avant toute démarche, afin d’éviter toute confusion. Comparer avec les offres d’autres banques peut aussi s’avérer utile.

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