Crédit halal acquisition de véhicules en Algérie : le CPA se lance

Le directeur général du CPA, Ali Kadri a annoncé que la banque du Crédit populaire d’Algérie (CPA) propose des crédits sous la formule de la finance islamique pour l’acquisition de voitures fabriquées localement, outre les crédits conventionnels.

Dans un entretien accordé à un quotidien arabophone publié hier, le dimanche 26 mars, Kadri a fait savoir que la finance islamique jouera un rôle important dans les opérations d’acquisition de nouvelles voitures fabriquées localement, et ce, à travers la proposition de produits conformes à la Charia, notamment, la Mourabaha.

La formule de la finance islamique pour l’acquisition de voitures offrira une alternative aux citoyens qui refusent toute transaction en crédits conventionnels, a précisé le même responsable, estimant que cela permettra d’élargir les offres proposées aux clients de la banque.

Le CPA modernise ses services bancaires

En outre, le Directeur Général de la banque a mis en avant les efforts du CPA dans le domaine de la modernisation des services bancaires, relevant que le CPA « était la première banque en Algérie à avoir délivré, au début des 1990, des cartes bancaires locales permettant de retirer de l’argent des distributeurs automatiques, ainsi que des cartes Visa ».

La banque accorde actuellement un intérêt particulier au développement du service « e-banking » au profit de ses clients. Kadri a fait état, dans ce sens, de la délivrance de plus de 677.000 cartes interbancaires (CIB) et plus de 55.000 CIB aux professionnels, en sus de plus de 80.000 cartes Visa, selon les données disponibles jusqu’à fin janvier 2023.

Dans l’objectif d’encourager le paiement via les CIB, Kadri a fait état de la distribution de 7.625 terminaux de paiement électronique local, et 517 appareils de paiement international, tandis que la banque dispose de 158 distributeurs automatiques.

Pour conclure, s’agissant des services de paiement à distance offerts par le CPA, Kadri a fait savoir qu’ils offraient aux clients l’opportunité de régler facilement leurs factures d’eau, d’électricité et du gaz, en sus des factures de loyer des logements « AADL ».