Crédit halal achat voiture en 2023 : un responsable fait le point

L’année 2023, à seulement trois jours, s’annonce très mouvementée du côté du dossier d’importation de voitures et du montage de véhicules en Algérie. Après les révélations sur les marques qui débarqueront, parlons maintenant des modalités « crédit halal » d’achat de ces « automobiles » tant attendus par les Algériens.

Après les responsables des ministères des Finances et de l’industrie, place désormais aux patrons des banques. Il s’agit en effet du directeur de la banque Al Salam, un établissement ayant été parmi les premiers à lancer les crédits halal en Algérie.

Intervenant sur le micron de la chaine en ligne DZ News, Nasser Haïder, Président-directeur général d' »Al Salam Bank » met en avant plusieurs explications sur la procédure pour bénéficier d’un crédit halal pour achat de voitures en 2023.

« Chez nous à Al Salam banque, les crédits halal pour l’achat des véhicules neufs n’ont jamais été suspendus depuis plusieurs années. Le problème, c’était l’arrêt des usines du montage de voitures », lance-t-il.

Le premier responsable de la banque ne s’arrête pas là. Il annonce un « redémarrage » très imminent des crédits d’achat de voitures, prévu selon lui en 2023.

« Avec la reprise des usines de montage de véhicules, nous reprendrons immédiatement l’étude des dossiers pour les crédits à consommation halal. En résume, dès que les voitures fabriquées en Algérie seront disponibles », explique Nasser Haïder.

Les voitures importées seront-elles concernées par les crédits halal ?

Évoquons maintenant les voitures qui seront concernées par les crédits halal. D’ailleurs, pas plus tard que début décembre, le ministre de l’Industrie s’était exprimé sur le sujet.

Dans un entretien accordé l’agence officielle, le premier responsable du secteur de l’Industrie Ahmed Zeghdar s’est exprimé sur la nouvelle stratégie de son département pour faciliter l’achat des voitures « Made in Algérie ».

Il s’agit d’un achat à travers un crédit de consommation « halal » qui sera destiné à tous les Algériens. Par contre, le ministre souligne que seuls les véhicules fabriqués en Algérie concernés par la formule.

« Les véhicules produits localement sont éligibles aux crédits de consommation. Contrairement aux véhicules importés », précise-t-il.

Mais quand est-ce que les voitures « made in bladi » seront disponibles ? C’est la question que tout le monde se pose, mais très peu ont la réponse.

🔴أجرى وزير الصناعة، السيد أحمد زغدار، حوارا لوكالة الأنباء الجزائرية تناول فيه استيراد وتصنيع المركبات في الجزائر.

للإطلاع على ما جاء في مضمون الحوار، يرجى الضغط على الرابط التالي⬇️⬇️⬇️https://t.co/ecAn0AUErZ — وزارة الصناعة-الجزائر Ministry of Industry (@industry_gov_dz) December 8, 2022

Selon les déclarations et les prévisions des usines s’apprêtant à s’installer en Algérie, les premières voitures fabriquées en Algérie ne seront disponibles avant la fin 2023. D’un autre côté, il convient de noter que certaines usines ont déjà « rallumer leurs machines ». Il s’agit de celui d’Hyundai.

Gérée par la société TMC de Zaaroura et située dans wilaya de Tiaret, l’usine du montage de voitures d’Hyundai a repris ses activités en octobre dernier avec la présence du wali Ali Bougara. Qui selon lui, plusieurs centaines de véhicules, la voiture New Accent Diesel et essence, seront montés d’ici à la fin de l’année.

En résumé, avec le début de l’année 2023, certains types de véhicules made in Algérie seront disponibles avec le crédit halal, mais avec une quantité limitée.