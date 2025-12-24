Crédit CNEP pour l’AADL 3 : voici le dossier complet à fournir

Pour de nombreux souscripteurs au programme AADL 3, la mobilisation de l’apport personnel représente un défi de taille. Pour y répondre, la CNEP-Banque a lancé un crédit spécifique permettant de financer les 38 % du prix du logement sur une durée pouvant atteindre un quart de siècle.

Désormais, acquérir un logement en location-vente ne dépend plus uniquement de l’épargne accumulée. La CNEP-Banque propose d’accompagner les citoyens en prenant en charge l’apport initial, qui s’élève à environ 130 millions de centimes pour un F3 et 164 millions pour un F4. Ce montant n’est pas versé en une fois, mais débloqué progressivement pour coller au rythme de construction des chantiers AADL 3.

Ce dispositif s’adresse à une large catégorie de la population : les salariés et retraités algériens âgés de moins de 70 ans, dont le revenu mensuel se situe entre 24 000 DA et 144 000 DA (soit entre 1 et 6 fois le SNMG). L’idée est de rendre ce prêt accessible à la classe moyenne en limitant le taux d’intérêt à seulement 1 %.

Sur le plan pratique, le remboursement est pensé pour ne pas étouffer le budget familial. La banque s’assure que la mensualité ne dépasse jamais le seuil de 30 % des revenus nets du foyer.

Crédit CNEP : les pièces à fournir

Pour concrétiser cette demande de financement, la CNEP a défini une liste précise de documents permettant d’évaluer l’éligibilité du souscripteur. Le dossier se divise en deux volets principaux : administratif et financier. Sur le plan administratif, le postulant doit fournir deux copies de sa pièce d’identité biométrique ainsi que deux extraits d’acte de naissance (N°12) en cours de validité.

Le dossier doit également comprendre deux certificats de résidence datant de moins de trois mois, une fiche familiale pour les personnes mariées, et deux copies de la carte de sécurité sociale (Carte CHIFA).

L’aspect crucial du dossier réside dans les justificatifs de revenus. La banque exige une attestation de travail (ou de retraite), accompagnée d’un relevé des émoluments annuel et des trois dernières fiches de paie.

Pour les salariés du secteur privé, un contrat de travail (CDI ou CDD) est indispensable, justifiant d’une ancienneté minimale d’un an pour un CDI et de deux ans pour un CDD. De plus, un relevé de compte bancaire ou postal retraçant les salaires de l’année précédente est requis.

Enfin, pour lier ce crédit au projet immobilier, le bénéficiaire doit impérativement joindre une copie des ordres de versement correspondant à chaque tranche de l’apport personnel déjà acquittée. Une fois ces éléments réunis, le dossier peut être déposé auprès de l’agence pour étude et validation.