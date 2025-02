Crédit auto pour le Fiat Doblo Panorama : La Banque Al Baraka offre jusqu’à 80% du montant

Dans le cadre de son engagement à soutenir les citoyens algériens dans l’acquisition de véhicules neufs, la Banque Al Baraka Algérie a récemment lancé une offre de financement dédiée à l’achat du nouveau Fiat Doblo Panorama, un modèle polyvalent et adapté aux besoins des familles, produit localement à l’usine Fiat d’Oran.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat stratégique avec le groupe Stellantis, permettant aux clients de bénéficier de prêts conformes aux principes de la finance islamique.

Offre de financement Al Baraka : Les conditions pour l’achat du nouveau Fiat Doblo Panorama

La Banque Al Baraka propose un financement pouvant couvrir jusqu’à 80 % de la valeur du véhicule, sous réserve que le revenu du demandeur le permette. Pour les employés et fonctionnaires relevant d’institutions partenaires, cette couverture peut atteindre 90 % de la valeur du véhicule.

La durée de remboursement est fixée à 60 mois (5 ans), avec une condition importante : le dernier versement ne doit pas dépasser l’âge de 70 ans du client.

🟢 À LIRE AUSSI : Fiat Doblò Panorama : Les inscriptions se font « exclusivement » en ligne

Le revenu minimum requis pour bénéficier de ce financement est de 50 000 DA. Cependant, la banque prend en compte le revenu familial, permettant ainsi de cumuler les revenus du conjoint et de la conjointe, à condition qu’ils soient stables et réguliers. Cette flexibilité vise à rendre l’accès au crédit plus accessible pour un plus grand nombre de ménages.

Pour faciliter le processus, la Banque Al Baraka a mis en place une procédure administrative simplifiée. Le client doit d’abord se procurer une facture proforma auprès d’un point de vente Fiat Algérie, mentionnant le nom de la banque.

Cette facture est ensuite remise à l’agence bancaire, qui procède à une simulation pour déterminer le montant des mensualités en fonction du montant initial proposé. Une fois le dossier approuvé, la banque délivre un ordre d’achat au client, qui peut alors se rendre chez le concessionnaire pour finaliser l’acquisition.

🟢 À LIRE AUSSI : Fiat Doblò Panorama : accessible dès 29 900 DA/mois avec ces offres bancaires

Le traitement des dossiers est rapide, avec un délai moyen de 48 heures après réception du dossier complet. La banque dispose de 34 agences réparties sur l’ensemble du territoire national pour assurer un service efficace et accessible à tous.

La formule de la Mourabaha de la banque Al Baraka

Conformément aux principes de la finance islamique, la Banque Al Baraka utilise la formule de la Mourabaha pour l’octroi des prêts. Cette méthode implique que la banque devient propriétaire du véhicule avant de le revendre au client avec une marge de profit convenue.

La propriété est établie juridiquement par des documents officiels, tels que la facture d’achat et la carte grise, qui sont émis au nom de la banque pour le compte du client.

En cas de disponibilité suffisante de la production, la banque peut également opérer par l’achat de parts du véhicule, bien que cette option soit actuellement limitée en raison des contraintes liées à la disponibilité des stocks.

La Banque Al Baraka entretient une relation étroite avec le groupe Stellantis et Fiat Algérie, renforcée par un partenariat stratégique. Cette collaboration permet à la banque d’offrir des conditions de financement avantageuses tout en respectant les règles de la Charia. Elle vise également à soutenir l’industrie automobile locale en encourageant l’achat de véhicules produits en Algérie.

🟢 À LIRE AUSSI : Disponible à partir de 3 349 000 DA… FIAT lance le nouveau DOBLÒ PANORAMA « made in Algeria »

Avec cette initiative, la Banque Al Baraka Algérie réaffirme son engagement à accompagner les citoyens dans leurs projets d’acquisition de véhicules, tout en promouvant les principes de la finance islamique. La Fiat Doblo Panorama, avec ses caractéristiques polyvalentes et adaptées aux besoins des familles, devient ainsi accessible à un plus large public grâce à des conditions de financement attractives et transparentes.