Le Ministre de la Communication, Mohammed Lagaab, a confirmé l’intérêt au plus haut niveau des autorités algériennes pour le lancement d’une plateforme locale de réseaux sociaux, lors de sa déclaration devant les députés de l’Assemblée Populaire Nationale (APN).

En effet, répondant hier, aux préoccupations des députés de l’Assemblée Populaire Nationale concernant le projet de loi sur la presse écrite et électronique, Lagaab a exprimé son soutien à l’idée de créer une plateforme algérienne de réseaux sociaux.

Le Ministre a rassuré les députés en soulignant que cette initiative n’était pas uniquement une préoccupation de leur part, mais également une priorité pour la direction supérieure du pays. Il a expliqué que le Président de la République accordait une attention particulière à cette question et avait donné des directives pour avancer dans cette direction.

Lagaab a souligné qu’il existait de nombreux pays qui possédaient leurs propres plateformes de réseaux sociaux et a posé la question : pourquoi les Algériens ne pourraient-ils pas avoir leur propre plateforme de réseaux sociaux ?

La création d’une plateforme de réseaux sociaux locale pourrait constituer un moyen de stimuler la communication au sein de la société algérienne, ainsi qu’un moyen de promouvoir la culture et les valeurs du pays à l’échelle mondiale.

Par ailleurs, le ministre de la Communication, Mohamed Laagab, a affirmé que le projet de loi (PL) relatif à la presse écrite et à la presse électronique visait principalement à promouvoir la performance des médias nationaux.

Lors d’une plénière à l’Assemblée populaire nationale (APN) consacrée aux réponses aux préoccupations et questions des députés sur le texte du projet de loi relatif à la presse écrite et à la presse électronique, le ministre a précisé que l’objectif principal de ce projet était d' »organiser le secteur et de promouvoir la performance des médias nationaux ».

Répondant à la question d’un député sur les délais de délivrance d’autorisations pour la création de journaux électroniques et de la presse écrite selon le texte du projet, Laagab a fait savoir que l’article y afférent « prévoit la délivrance immédiate de l’autorisation si le dossier soumis est conforme aux conditions requises », assurant que certains articles « peuvent être reformulés pour éviter toute ambiguïté ».