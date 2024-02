Création de zones libre-échange pour le commerce intra-africain courant 2024 (Tebboune)

Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, annonce la création de zones franches pour le commerce intra-africain. Tebboune souligne l’importance des zones franches pour renforcer les liens commerciaux avec les pays voisins.

En effet, le Chef de l’Etat encourage la diversification industrielle et l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales pour stimuler le développement économique du continent.

De plus, le président Tebboune, lors de sa participation à la réunion de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a annoncé la création de zones franches pour encourager les échanges commerciaux avec les pays voisins, donc cette initiative vise à renforcer l’intégration économique régionale et à promouvoir le développement durable en Afrique.

Tebboune a souligné l’engagement de l’Algérie à atteindre les objectifs de développement économique et d’intégration continentale. Il a mis en avant la nécessité de renforcer les infrastructures et d’encourager les partenariats publics-privés pour soutenir la croissance économique et créer des opportunités d’emploi.

Pour financer ces projets d’infrastructure, Tebboune a annoncé l’utilisation de fonds régionaux et internationaux, ainsi que des mécanismes de financement innovants. Il a également insisté sur l’importance de promouvoir la production et le commerce régionaux pour stimuler la croissance économique en Afrique.

Tebboune veut soutenir l’industrialisation africaine

En encourageant la diversification industrielle et l’intégration dans les chaînes de valeur mondiales, Tebboune espère soutenir l’industrialisation africaine et créer des emplois durables pour les jeunes.

Pour conclure, l’annonce de la création de zones franches par le président Tebboune marque un pas important vers l’intégration économique régionale en Afrique. En investissant dans les infrastructures, en encourageant les partenariats publics-privés et en promouvant la production locale, l’Algérie montre son engagement envers le développement durable et la prospérité de tout le continent.

