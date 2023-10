Création de nouvelles wilayas déléguées : les instructions de Tebboune

En effet, le président de la République a ordonné « le suivi du projet de création de nouvelles wilayas déléguées dans le Sud et les Hauts-Plateaux, sous la supervision directe du ministre de l’Intérieur et en coordination avec les secteurs concernés, dans l’attente de la création ultérieure de nouvelles wilayas dans le nord du pays », précise le communiqué.

A ce propos, le Président Tebboune a affirmé que la création de nouvelles wilayas déléguées avait pour objectif de « généraliser le développement local, créer des espaces économiques et alléger le fardeau qui pèse sur le citoyen », soulignant qu’il était impératif de « tenir compte des capacités et des potentialités de l’Etat à créer de nouvelles wilayas déléguées », conclut le communiqué.

Après avoir écouté l’exposé sur la réhabilitation, l’extension et le développement du barrage vert, le Président de la République a souligné « l’importance de réhabiliter et de développer cet acquis en y associant les start-up et en ouvrant la voie au recrutement des jeunes habitants des wilayas que traverse le barrage vert, dans des opérations de reboisement », précise la même source.

Dans ce sillage, le Président Tebboune a mis l’accent sur l’importance de « veiller à la diversification du patrimoine forestier, en implantant des arbres productifs, exploitables et destinés à la consommation » et « d’associer l’expertise scientifique et les compétences scientifiques à la réhabilitation et au développement du barrage vert qui est une expérience réussie pour l’Algérie contre la désertification et l’avancée du sable vers le nord ».

Le Président a enjoint au ministre de l’Agriculture d’associer les jeunes compétences aux différents domaines agricoles, au vu de leurs idées créatives en matière de développement de l’agriculture, notamment au regard des potentialités naturelles et de tous les atouts permettant de moderniser le secteur et d’atteindre l’autosuffisance.

Concernant la formation et la recherche scientifique en hydrogène vert

Le Président de la République a salué l’orientation de l’Université algérienne vers la création de spécialités dans la formation et la recherche scientifique en hydrogène vert. En appelant à l’élaboration d’une stratégie globale s’alignant avec les développements scientifiques et techniques que connait le monde, et ce en collaboration avec les Etats qui jouissent d’une expérience pionnière dans ce domaine vital.

Mais aussi, le renforcement des capacités de notre pays en termes d’énergie solaire, d’autant qu’il est pionnier en la matière depuis des décennies.

Pour conclure, le Président Tebboune a instruit le Gouvernement à l’effet de mettre en exergue les efforts de l’Etat dans la préservation de l’écosystème et la protection de l’environnement, tout en intensifiant le travail à même de réaliser des résultats optimaux en la matière.