Création de l’Académie Air Algérie : Benhamouda dévoile un nouveau projet

La compagnie aérienne nationale a ouvert les portes de son nouveau siège social, établi dans le quartier d’affaires de Bab Ezzouar. Une œuvre architecturale illustrant l’importance d’Air Algérie et ses perspectives. En cette occasion, son PDG, Hamza Benhaouda, a dévoilé ses nouveaux projets.

En effet, le président directeur général de la compagnie aérienne nationale s’est félicité pour l’inauguration de ce nouvel acquis et a fait part de sa volonté de voir Air Algérie inaugurer un nouveau projet.

Hamza Benhammouda annonce la création prochaine de l’académie Air Algérie

En effet, à l’occasion de l’inauguration de ce nouveau siège. Hamza Benhamouda, le directeur général de la compagnie aérienne nationale, s’est exprimé sur les perspectives d’Air Algérie et ses projets futurs, notamment en ce qui concerne la formation du personnel du transporteur aérien.

Dans une déclaration accordée à la radio nationale, Hamza Benhamouda a fait part de l’importance qu’il accorde à la formation du personnel de la compagnie, dans de différents domaines. Dont la maintenance et le domaine commercial. Dans ce sillage, il annonce la création prochaine de l’Académie Air Algérie, qui sera un atout pour le pavillon national.

Pour le délai de réalisation de ce nouveau projet. Hamza Benhamouda a fait savoir que cette nouvelle académie verra le jour, dans les deux prochaines années. Elle se chargera de former des techniciens de maintenance aéronautique, du personnel navigant commercial, des pilotes de ligne…

Le nouveau siège social d’Air Algérie inauguré

Air Algérie s’est doté d’un nouveau siège social pour accueillir sa clientèle dans des infrastructures modernes et des installations de pointe. Baptisé au nom du défunt Moudjahit Said Ait Messaoudene. Le nouveau bâtiment dispose d’une capacité d’accueil de 1000 employés.

En effet, avec une architecture distinguée, ce nouvel acquis s’étale sur une superficie bâtie de plus de 60 000 m². Et se dresse en deux blocs composés de sept et neuf étages. Par ailleurs, lors de la cérémonie d’inauguration de ce nouveau siège, les directeurs généraux qui ont veillé à la réussite ont été honorés.

En outre, le ministre des Transports, en l’occurrence Mohamed Lahbib Zehana, en compagnie des autorités locales et des cadres de la compagnie aérienne nationale, ont été aussi présents à cet événement. Ce dernier marque le début d’un nouveau chapitre de l’histoire d’Air Algérie.

