CRB – MCA, USMA – CSC, MCEB – JSK… quand et où voir les matchs de la 25e journée Ligue 1 ?

Les matchs de la 25e journée de Ligue 1 se joueront samedi, dimanche et lundi. Comme chaque week-end, la télévision nationale va les retransmettre tous en direct.

Le championnat national de Ligue 1 va reprendre ses droits à partir de ce week-end. Les regards seront rivés vers le derby algérois CR Bélouizdad-MC Alger. Solide leader, le Mouloudia ne jure que par les trois points, mais sa mission s’annonce ardue face au Chabab qui carbure en plein régime. Il vise lui également les trois points pour prendre le trône en championnat. Le seul point noir, est que le derby se jouera à huis clos en raison de la sanction infligée par la Commission de discipline sur le CRB. Un grand gâchis !

L’autre grande affiche de la 25e journée, c’est évidemment USM Alger-CS Constantine. Sur une mauvaise passe, la formation de Soustara ne veut pas rater l’occasion de jouer à domicile pour renouer à l’occasion avec la victoire et provoquer ainsi le déclic tant attendu. Ce ne sera pas une simple formalité face à une équipe constantinoise qui a pour ambition de repartir avec les trois points et gravir des échelons au tableau.

La JS Kabylie, l’autre équipe du championnat qui est sur une bonne lancée, sera appelée à confirmer face au MC El-Bayadh, dans un périlleux déplacement face à un adversaire coriace qui est revenu en force lors de la phase retour. La bande à Zinnabuer vise l’exploit à El-Bayadh qui pourrait lui permettre de s’installer sur le fauteuil du leader, dans le cas où le derby CRB-MCA se solde sur un score de parité.

Où voir les matchs de la 25e journée ?

Samedi, il y aura trois matchs au menu. Ça va commencer par USM Khenchela-MC Oran (16h). Un match retransmis sur les deux chaines TV4 (Tamazight) et TV6. NC Magra-ASO Chlef (16h) sera diffusé sur la chaine WEB. Idem pour JS Saoura-ES Mostaganem, dont le coup d’envoi sera donné à 18h.

Dimanche, deux matchs sont au programme. ES Sétif-Olympique Akbou (17h) sera retransmis sur la chaine terrestre, tandis que USMA-CSC (19h) sur TV6

Les trois autres matchs auront lieu lundi. Les supporters bélouizdadis et mouloudéens pourront suivre le derby CRB-MCA sur la chaine terrestre, en direct à partir de 17h. JSK-MCEB (17h) sera diffusé sur la chaine WEB et enfin US Biskra-Paradou AC (18h) sur TV6.