CRB : Guedioura risque gros suite à son altercation avec Paquéta

Adlène Guedioura sera traduit devant le conseil de discipline du club à son retour en Alger, suite à son altercation avec son entraineur, Carlos Paquéta, lors du match Young Africans-CRB. Le milieu de terrain international risque gros.

Le CR Bélouizdad a été humilié à Dar Es-Salaam en Tanzanie. Il a concédé une lourde défaite face au Young Africans (0-4), synonyme de l’élimination de la Ligue des champions africaine.

On jouait les derniers instants du match, et juste après le quatrième but encaissé, un incident s’est produit sur le banc de touche du Chabab. En effet, nous avons assisté à une altercation verbale entre Adlène Guedioura et son entraineur Carlos Paquéta. Ce dernier voulait même en venir aux mains, n’était l’intervention des sages qui ont calmé les esprits. Un incident qui a enflammé la toile, faut-il le dire.

Visiblement, le milieu de terrain international n’a pas apprécié de rester sur le banc durant toute la partie. Ce serait la raison pour laquelle il a exprimé son mécontentement, quelques secondes sur le coup de sifflet finale du match.

Paqueta l’entraîneur du CRB était à deux doigts de démarrer Guedioura sur cette actionpic.twitter.com/Ta4ZJXOLX3 — Chebli Ishaq (@IshaqChebli) February 24, 2024

Charaf-Eddine exige des sanctions contre Guedioura

Charaf-Eddine Amara, le P-DG du groupe Madar, propriétaire du CRB, a provoqué une réunion d’urgence hier avec les responsables du club et l’entraineur Juan Carlos Paquéta. Le patron voulait connaitre les raisons de la débâcle en Ligue des champions africaine, bien que tous les moyens étaient réunis pour y aller le plus loin possible.

Parmi les points évoqués lors de la réunion, c’est évidemment l’altercation verbale entre Adlène Guedioura et son entraineur Carlos Paquéta. À cet effet, nous avons appris que Charaf-Eddine n’a absolument pas apprécié l’attitude du joueur qui ternit l’image du club, d’autant plus que le match s’est joué à l’étranger.

Ainsi, le P-DG du groupe Madar a demandé la traduction du joueur devant le conseil de discipline du club. Ce dernier, qui s’est envolé pour la France juste après le match face au Young Africans, sera auditionné à son retour à Alger. Ce sera l’occasion pour lui pour se défendre et raconter sa version. Mais, apparemment, il ne sera pas à l’abri d’une lourde sanction. L’éventualité de voir son contrat résilié reste envisageable, étant donné qu’une nouvelle cohabitation entre le joueur et le coach est quasi impossible.